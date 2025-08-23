وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جوانبخت اظهار کرد: آنچه که در فضای مجازی و برخی کانال ها و شبکه های اجتماعی در خصوص درخواست صحیح و پایه‌ای وزارت نیرو پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای ناپایدار و غیراصولی شهری گفته می‌شود، صحیح نیست.

وی افزود: وزارت نیرو هیچگاه با توسعه متوازن و هماهنگ با مرزهای تاب‌آوری منابع محیط زیستی منطقه به ویژه آب مخالف نبوده و نیست، بلکه بر عکس از هرگونه کمک، همفکری و تسهیلگری دریغ نخواهد کرد.

به گفته وی، آنچه مدنظر وزارت نیرو است، توقف ساخت‌وسازها در کانون‌های جمعیتی نیست، بلکه اثبات وجود منابع آب مورد نیاز پیش از هرگونه تصمیم‌گیری برای ساخت‌وساز است.

معاون وزیر نیرو افزود: وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب علاوه بر منابع آب متعارف، طیفی از گزینه‌ها همچون استفاده از جمع آوری آب باران، استحصال منابع آب خاکستری و استقرار تصفیه‌خانه‌ها در مقیاس‌ محلی، در صورت امکان استفاده از منابع آب دریا برای مناطق ساحلی و مناسب، مشارکت در آزادسازی مصارف بیش از اندازه در بخش‌های مختلف نظیر چاه‌های کشاورزی را مد نظر دارد. بدین ترتیب بن بستی پیش روی ساخت و سازهای مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی وجود نخواهد داشت و نگرانی‌های ابراز شده وجود خارجی ندارند.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها افزود: این روشنگری ضروری است تا از سودجویی‌های احتمالی جلوگیری شود.

منبع: وزارت نیرو