آغاز تجارت مرزی در آذربایجان غربی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۴۷۵ تن نخود دی سی از طریق ۱۹ کامیون از محل قانون ساماندهی تجارت مرزی وارد ارومیه شد گفت: طبق تاکید استاندار آذربایجان غربی و با شروع رویه تجارت مرزی در استان نخستین محموله حبوبات در سال جاری وارد استان شد تا کمبود‌های حوزه حبوبات با این محموله و این رویه تجاری جبران شود.

حسن کرمی با اشاره به این که تا کنون از این رویه بیش از ۳ میلیون دلار واردات انجام گرفته که این محموله به تنهایی بیش از ۷۰۰ هزار دلار ارزش ارزی دارد افزود: قسمتی از این محموله با ۱۹ کامیون حمل شده و وارد ارومیه شد و مابقی نیز به استان حمل خواهد شد.

استفاده از فرصت‌های مرزی و تقویت تجارت مرزی از اولویت‌های اصلی آذربایجان غربی است

وی با بیان این که استفاده از فرصت‌های مرزی و تقویت تجارت مرزی یکی از اولویت‌های اصلی استان است خاطرنشان کرد: امیدواریم از این طریق بیش از ۷۸ گروه کالایی به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار را که به استان تخصیص داده شده را از طریق این رویه و با استفاده از ظرفیت مرز‌های استان به آذربایجان غربی وارد کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: جذب سهمیه ۴۵۰ میلیون دلاری تخصیص یافته به استان مستلزم همکاری و همراهی کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه از جمله سازمان صمت، غذا و دارو، جهاد، استاندارد و سایر سازمان‌های مجوز دهنده با گمرک استان است تا انجام امورات گمرکی مربوطه تسریع و تسهیل شود.