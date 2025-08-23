فیلمی از برپایی موکب در روستای چاه پیر با دستان کوچک کودکان

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق به ائمه اطهار و امامان هیچ وقت خاموش نمی‌شود. مراسم سوگواری ماه صفر به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود در این محفل معنوی از بزرگ تا کوچک حضور می‌یابند تا بتوانند سهمی هر چند کوچک در این مراسم سوگواری داشته باشند.

اما در این بین کودکان روستای چاه پیر از توابع شهرستان تنگستان استان بوشهر از قافله عشق به امامان و ائمه اطهار بازنماندند و با برپایی موکب کوچک از اهالی این روستا پذیرایی کردند.

منبع: مرتضی پابرنج - بوشهر

