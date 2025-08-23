دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز با خانواده شهید اسماعیل پاشایی و شهیدان امید و ناصر قهرمانی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز با خانواده شهید اسماعیل پاشایی و شهیدان امید و ناصر قهرمانی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای معزز و خانواده های معظم آنان، شهدا را سرمایه‌های جاویدان انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز آرامش و امنیت کشور مرهون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و خدمت به این عزیزان وظیفه‌ای ملی و دینی است.

وی افزود: دلبستگی و دلدادگی مردم به شهیدان، سبب ماندگاری ارزش های والای انقلاب است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از برنامه‌های بنیاد شهید برای حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران سخن گفت و خاطرنشان کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مسیر خدمت به این قشر ارزشمند با نهایت توان عمل کنند.

 اوحدی گفت: بنیاد شهید تصمیم گرفته است روزانه از دو تا سه خانواده شهدا که در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده‌اند، سرکشی کند

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهدا گفت‌وگو کرد. خانواده این شهدای بزرگوار با قدردانی از توجه مسئولان، بر ادامه راه عزیزان شهیدشان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند و خواستار استمرار رسیدگی به مسائل معیشتی و فرهنگی خانواده‌های شهدا شدند.

در این دیدارها مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست بنیاد و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران نیز حضور داشتند.

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه

برچسب ها: رئیس بنیاد شهید ، شهید اقتدار ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
دیدار معاون زنان رئیس‌جمهور با خانواده شهیدان رسولی و قاسمیان در آستانه روز پزشک
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تحریم های ظالمانه مشکلاتی را در تامین داروهای جانبازان ایجاد کرده است
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهیدان باکویی و ملایوسفی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
آخرین اخبار
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)
احتمال یک‌طرفه شدن جاده چالوس در غروب امروز
پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به مناسبت روز پزشک
سهم ۳۷ درصدی عابرین در تصادفات فوتی پایتخت/ طراحی قاب «شبرنگ» برای تابلو‌های گذرگاه عابرپیاده