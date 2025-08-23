دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز با خانواده شهید اسماعیل پاشایی و شهیدان امید و ناصر قهرمانی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای معزز و خانواده های معظم آنان، شهدا را سرمایههای جاویدان انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز آرامش و امنیت کشور مرهون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانوادههای آنان است و خدمت به این عزیزان وظیفهای ملی و دینی است.
وی افزود: دلبستگی و دلدادگی مردم به شهیدان، سبب ماندگاری ارزش های والای انقلاب است.
معاون رئیسجمهور همچنین از برنامههای بنیاد شهید برای حمایتهای مادی و معنوی از خانوادههای شهدا و ایثارگران سخن گفت و خاطرنشان کرد که دستگاههای اجرایی موظفاند در مسیر خدمت به این قشر ارزشمند با نهایت توان عمل کنند.
اوحدی گفت: بنیاد شهید تصمیم گرفته است روزانه از دو تا سه خانواده شهدا که در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیدهاند، سرکشی کند
در ادامه، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهدا گفتوگو کرد. خانواده این شهدای بزرگوار با قدردانی از توجه مسئولان، بر ادامه راه عزیزان شهیدشان در پاسداری از ارزشهای انقلاب تأکید کردند و خواستار استمرار رسیدگی به مسائل معیشتی و فرهنگی خانوادههای شهدا شدند.
در این دیدارها مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست بنیاد و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران نیز حضور داشتند.