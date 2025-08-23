باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی «حزب ملی اسکاتلند» (SNP) از کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس خواست که سکوت درباره غزه را متوقف کرده و اقدامات بیشتری برای حمایت از مردم آن انجام دهد.
«برندن اوهارا» در نامهای سرگشاده نوشت: «دولت شما نباید در برابر وقوع نسلکشی در غزه ساکت بنشیند و من مشتاقانه منتظر دیدن [اقدامات بیشتری] از جانب شما هستم.»
این قانونگذار انگلیسی برخی از اقدامات مورد انتظار خود را فهرست کرد؛ از جمله تحریم کامل تسلیحاتی رژیم اسرائیل، به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین، پیوستن به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل که در دادگاه لاهه مطرح شده و همچنین اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این رژیم.
اوهارا همچنین خواستار آغاز عملیات دریایی برای رساندن کمک به این باریکه و تعهد به اجرای احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو شد.
این مقام انگلیسی تأکید کرد: «عدم انجام این کار نقض تعهدات قانونی شماست.»
انگلیس خرداد امسال دو وزیر رژیم اسرائیل را به دلیل اظهاراتشان درباره غزه تحریم کرد. این دو وزیر «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی هستند که هر دو از ورود به خاک انگلیس منع شدهاند. با این حال، انگلیس همچنان به فروش تجهیزات نظامی به تلآویو ادامه میدهد.
«دیوید لمی» وزیر خارجه این کشور ماه گذشته پس از نزدیک به دو سال جنگ در غزه، رویکرد تلآویو در قبال فلسطینیان را محکوم کرد و گفت که ممکن است لندن در هفتههای آینده «دست به اقدامات بیشتری بزند».
منبع: الجزیره