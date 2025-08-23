یکی از کارکنان یگان ویژه استان سیستان و بلوچستان _ایرانشهر در حین ماموریت دچاره سانحه شده و به شهادت می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ شهید سجاد جوکار از کارکنان یگان ویژه استان سیستان و بلوچستان _ایرانشهر در حین ماموریت دچاره سانحه گردیده و به شهادت می‌رسد.

فراجا 

