در حالی که پرتغال همچنان در حال مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگلی است، چهارمین نفر روز شنبه جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در حالی که پرتغال همچنان در حال مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگلی است که از اوایل آگوست آغاز شده است، چهارمین نفر روز شنبه جان خود را از دست داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی RTP، آمار کشته‌شدگان پس از آن افزایش یافت که یک آتش‌نشان ۴۵ ساله که روز سه‌شنبه هنگام مبارزه با شعله‌های آتش در سابوگال به شدت مجروح شده بود، صبح زود شنبه درگذشت.

این کشور همچنان در مناطق مختلف با آتش‌سوزی‌های جنگلی دست و پنجه نرم می‌کند و شهر آرگانیل در مرکز پرتغال بیشترین توجه را از سوی حفاظت مدنی دریافت می‌کند که با استقرار ۱۴۷۰ پرسنل پشتیبانی می‌شود.

موسسه دریا و جو پرتغال (IPMA) خطر آتش‌سوزی را در بسیاری از شهرداری‌های شمال و مرکز کشور در سطح "حداکثر"، "بسیار زیاد" یا "زیاد" حفظ کرده است.

گفته می‌شود دو مظنون به ظن شروع آتش‌سوزی جنگلی که از ۱۸ آگوست در شهر لوسا آغاز شد، دستگیر شده‌اند.

اسپانیا شاهد بهبود وضعیت آتش‌سوزی‌های جنگلی است

در همین حال، اسپانیا که از اوایل ماه آگوست درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی بوده است، به گزارش RTVE، شاهد بهبود وضعیت فعلی آتش‌سوزی‌های خود بوده است.

ویرجینیا بارکونز، مدیر کل حفاظت مدنی گفت که تعداد آتش‌سوزی‌های فعال سطح ۲ در مناطق کاستیا و لئون، گالیسیا و آستوریاس به ۱۳ مورد کاهش یافته است.

نگرانی اصلی همچنان آتش‌سوزی ایگوئنا در لئون است، جایی که زمین‌های صعب‌العبور، دسترسی به خطرناک‌ترین جبهه شمالی را محدود می‌کند.

آتش‌سوزی در گالیسیا، که زمانی بدترین آتش‌سوزی در تاریخ منطقه محسوب می‌شد، نیز پس از سوزاندن بیش از ۳۰ هزار هکتار مهار شده است.

با استناد به آخرین برآورد‌های سرویس کوپرنیک اروپا، کل مساحت سوخته در اسپانیا تاکنون در سال جاری از ۴۰۰ هزار هکتار فراتر رفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش سوزی جنگلی
آتش‌سوزی و انفجار گسترده در لوئیزیانا
آتش‌سوزی ۱۲ ساعته در ناوشکن آمریکا در ژاپن
سقوط پهپاد روسی در شرق لهستان و اعتراض ورشو 
