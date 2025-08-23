باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات مقدماتی ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان امروز شنبه در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات اهورا بویری در وزن ۷۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت. ابوالفضل فتحی تزنگیدر وزن ۱۳۰ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد. محمدجواد ابوطالبی در وزن ۶۳ کیلوگرم در گروه بازنده‌ها حضور دارد و امیرسام محمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با برنده شکتی گیران چین و آمریکا مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز به مصاف میلنکوف از بلغارستان برود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر زائور بسلیکویف از روسیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. بویری ر دیدار پایانی با آنری پوتکارادزه از گرجستان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم امیرسام محمدی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ آنتونیو لوکاچ از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ از سد مارتین گذشت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی صبا پورتسلادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر تالاسبک بوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فتحی در این مرحله با نتتیجه ۴ بر ۲ مقابل کوپانی لازلو از مجارستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب علی الیاسوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با برنده کشتی گیران اتریش و بلاروس مصاف می‌دهد.

رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان فوق عصر فردا برگزار می‌شود