باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته نخست بوندسلیگای آلمان، از ساعت ۱۷، پنج دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین مسابقه بایرلورکوزن در بای آرنا میزبان هوفنهایم بود که با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

بایرلورکوزن که چندین فصل با هدایت ژابی آلونسو جزء مدعیان بوندسلیگا بود، حالا با تیمی متحول‌شده تحت هدایت اریک تن‌هاخ، اولین بازی خود در بوندسلیگای فصل جدید را برگزار کرد. با وجود شروع قدرتمند و گل زودهنگام جرل کوانسا، آنها در پایان بازی حیرت‌زده شدند؛ هوفنهایم با گل‌های فیسنیک اصلانی (۲۵) و تیم لمپرله (۵۲) کامبک زد و با پیروزی خاطره‌انگیز، فصل خود را آغاز کرد.

در سایر دیدار‌های همزمان، اینتراخت فرانکفورت چهار بر یک وردربرمن را شکست داد، هوفنهایم سه بر یک از ولفسبورگ شکست خورد، فرایبورگ هم با همین نتیجه مقابل مهمانش آگزبورگ شکست خورد و یونین برلین دو بر یک اشتوتگارت را برد.

در آخرین بازی هفته هم از ساعت ۲۰ دورتموند مهمان سن پائولی است.