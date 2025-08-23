پیام احمدی، فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی ایران با شکست حریف آذربایجانی به مدال طلا دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از عصر امروز (شنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد توران داش دمیروف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

برچسب ها: کشتی گیر ایرانی ، فرنگی کار ایران ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
شانس دو طلا و یک برنز برای کشتی فرنگی در آوردگاه جهانی
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
مشخص شدن رقیبان فرنگی‌کاران ایران در رقابت‌های جوانان جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مبارکت باشه با غیرتت عالی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۲۳:۱۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
درود ب غیرتت ، کشتی ک دیدیم در حد کشتی بزرگسال بود واقعا کیف کردم حلالت باشه شیر مرد،?❤️❤️
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دمش گرم واقعا آدم لذت میبره از این همه تکنیک وشجاعت ،کشتی گیر ششدانگ
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به این شیرمرد بختیاری افتخار ایران زمین
۰
۲
پاسخ دادن
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
آخرین اخبار
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره
صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی
تشکر فدراسیون فوتبال فلسطین از اقدام انسان دوستانه نروژ
تشکیل کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان در قهرمانی جهان