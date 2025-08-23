طوفانی با سرعت ۱۱۵ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید ‌

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز زابل را درنوردید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۹۰۰ متر کاهش یافت.

 دامنه این پدیده تنها به منطقه سیستان محدود نماند و در مرکز استان نیز موجب کاهش محسوس دید شد، به‌گونه‌ای که در زاهدان دید افقی به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت.

‌محسن حیدری افزود: در شمال استان از امروز تا اواخر هفته وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار می‌رود.

‌ توصیه‌های هواشناسی: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

"روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان"

