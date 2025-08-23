ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عبدالله ارجائی با اشاره به اینکه همراه با تیمی متشکل از معاونان سه بخش حمل‌ونقل کشور شامل جاده‌ای، ریلی و هوایی در مشهد حضور یافته و از پایانه مسافربری امام رضا (ع)، فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد و ایستگاه راه‌آهن شهید سلیمانی به‌صورت میدانی بازدید کرده است، بیان داشت: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، متوسط ورود روزانه یک‌هزا و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس طی چهار روز گذشته به مشهد ثبت شده است، اما پیش‌بینی می‌شود برای موج بازگشت زائران، حداقل ۲ هزار ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز باشد که این ظرفیت از قبل مدیریت و تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ترمینال امام رضا (ع) نیز در زمان بازدید میدانی، حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در حال آماده‌باش بودند و بقیه نیز به‌تدریج به تعداد ناوگان جاده‌ای برای بازگشت زائران افزوده می‌شوند.

اختصاص ۷۰ درصد ناوگان ریلی به مسیر مشهد

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی گفت: طی این ایام خاص در مشهد، بیش از ۷۰ درصد ناوگان مسافری راه‌آهن کشور در محور مشهد فعال است و در دهه پایانی صفر، ۱۲ رام قطار بین‌استانی و ۲۲ رام قطار حومه‌ای نیز به ناوگان برنامه‌ای اضافه شده‌اند.

وی توضیح داد: قطار‌های حومه‌ای برای انتقال زائران پیاده از مشهد به شهر‌های اطراف و داخل استان طراحی شده‌اند، در حالی‌که قطار‌های بین‌استانی به مقاصدی، چون تهران، تبریز، اصفهان، اهواز و دیگر شهر‌ها اعزام خواهند شد.

رکورد پرواز‌های فرودگاه مشهد در آستانه شکسته شدن

ارجائی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر ظرفیت حمل‌ونقل هوایی در این ایام گفت: فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد که پیش از کرونا روزانه رکورد ۲۵۰ تا ۲۶۰ پرواز را ثبت کرده بود، با برنامه‌ریزی انجام‌شده در آستانه شکستن این رکورد است و ممکن است در روز‌های آینده از این رقم عبور کند.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به همکاری و هماهنگی مطلوب در سطح استان، افزود: جلسات مشترکی با مسئولان استانی برگزار شد که در آن، مسائل مرتبط با سفر‌های بازگشت زائران از مشهد بدون هرگونه اختلال و مخاطره مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از استقرار کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی هماهنگ میان دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، آمادگی لازم برای بازگشت میلیونی زائران از مشهد فراهم شده است.

ارجائی افزود: این بازدید‌ها با هدف بررسی آخرین وضعیت ارائه خدمات حمل‌ونقلی به زائران و آمادگی ناوگان برای موج بازگشت در دهه پایانی ماه صفر انجام شد.

وی یادآور شد: اطلاع‌رسانی مناسب به مردم و تهیه بلیت‌های رفت‌وبرگشت از پیش، نقش مؤثری در نظم‌بخشی به سفر‌ها داشته است.

کاهش تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از کاهش آمار تلفات تصادفات در استان خراسان رضوی نیز خبر داد و گفت: با اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی انجام‌شده از سوی سازمان راهداری، آمار تصادفات فوتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته و امیدواریم این روند تا پایان ایام صفر حفظ شود.

وی در پایان از همراهی مردم با خادمان حوزه حمل‌ونقل در سه بخش زمینی، ریلی و هوایی تقدیر و تشکر کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی