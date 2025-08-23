ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - انتقال ابرچی ازه هافبک تهاجمی کریستال پالاس به آرسنال نهایی شد تا میکل آرتتا به یکی دیگر از اهداف خود در تابستان ۲۰۲۵ دست پیدا کند. این بازیکن ملی‌پوش انگلیسی پس از توافقی به ارزش ۶۶ میلیون یورو ثابت و ۹ میلیون یورو پاداش‌های اضافی که اوایل هفته بین دو باشگاه امضا شد، به جمع توپچی‌ها پیوست.

ازه قرارداد چهارساله‌ای با گزینه تمدید برای یک سال دیگر امضا کرده و ممکن است اولین بازی خود را آخر هفته آینده در دیدار مقابل لیورپول در آنفیلد، بین دو تیم برتر فصل گذشته لیگ برتر، انجام دهد. آرسنال با امضای قرارداد با ازه، رقیب خود تاتنهام را در رقابت برای جذب این بازیکن شکست داد.

ابره‌چی پیراهن شماره ۱۰ را بر تن خواهد کرد و پس از بازی این آخر هفته مقابل لیدز یونایتد به هم‌تیمی‌های جدیدش ملحق خواهد شد.

ازه طی پنج فصل حضور در سلهرست پارک بیش از ۱۵۰ بار برای کریستال پالاس به میدان رفت. او در عرصهٔ ملی، سابقه بازی در رده‌های پایه تیم ملی انگلیس را دارد و در سال ۲۰۲۳ اولین بازی خود را برای تیم بزرگسالان انجام داد. او تاکنون ۱۱ بازی ملی در کارنامه دارد و عضو تیم ملی کشورش در یورو ۲۰۲۴ بود. وی در ماه مارس نخستین گل ملی‌اش را در پیروزی ۳-۰ انگلیس برابر لتونی در مرحلهٔ انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند.