افتتاح مجتمع بوم گردی درشفت

با حضور وزیر میراث فرهنگی و استاندار گیلان، مجتمع بزرگ گردشگری و بوم گردی شالیزه در روستای شادخال شفت افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  امروز(شنبه) و با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجتمع بزرگ گردشگری «شالیزه» در روستای شادخال شفت به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع با مساحت ۷/۳ هکتار و با ظرفیت  ۳۰ واحد اقامتی، دارای امکاناتی همچون کافه و رستوران جزیره، پیست اسب‌سواری، قایق‌سواری، ماهی‌گیری و سایر تفریحات متنوع بوده و به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان معرفی می‌شود.
صالحی امیری در آیین بهره برداری از این مجتمع اقامتی، با بیان اینکه این مجتمع می تواند الگو و نمونه ای موفق برای بوم گردی های کشور باشد، افزود: استان گیلان به واسطه ظرفیت بسیار بالای گردشگری و فرهنگی می تواند به قطب اول گردشگری کشور تبدیل شود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار گیلان همچنین در ادامه سفر کاری خود به گیلان از پارک جنگلی و مجموعه گردشگری قلعه رودخان در شهرستان فومن بازدید و بر لزوم حمایت از این مجموعه در راستای ارتقای آن تاکید کردند.

منبع: استانداری

