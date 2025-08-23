افتتاح مجتمع بوم گردی درشفت

باشگاه خبرنگاران جوان _ امروز(شنبه) و با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجتمع بزرگ گردشگری «شالیزه» در روستای شادخال شفت به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع با مساحت ۷/۳ هکتار و با ظرفیت ۳۰ واحد اقامتی، دارای امکاناتی همچون کافه و رستوران جزیره، پیست اسب‌سواری، قایق‌سواری، ماهی‌گیری و سایر تفریحات متنوع بوده و به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان معرفی می‌شود.

صالحی امیری در آیین بهره برداری از این مجتمع اقامتی، با بیان اینکه این مجتمع می تواند الگو و نمونه ای موفق برای بوم گردی های کشور باشد، افزود: استان گیلان به واسطه ظرفیت بسیار بالای گردشگری و فرهنگی می تواند به قطب اول گردشگری کشور تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار گیلان همچنین در ادامه سفر کاری خود به گیلان از پارک جنگلی و مجموعه گردشگری قلعه رودخان در شهرستان فومن بازدید و بر لزوم حمایت از این مجموعه در راستای ارتقای آن تاکید کردند.

منبع: استانداری