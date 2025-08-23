مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی که بعد از نمایش ضعیفش در فصل اول در ترکیب اینتر، در فهرست فروش این باشگاه قرار گرفته است، طبق گفته فابریتزیو رومانو معتبرین خبرنگار نقل و انتقالاتی اروپا، از فهرست نراتزوری برای دیدار هفته نخست سری آ کنار گذاشته شد.

رومانو در توییتی درباره طارمی نوشت: «مهدی طارمی از فهرست اینتر برای سری آ و دیدار نخست این تیم مقابل تورینو کنار گذاشته شده است. این تصمیم موقتی است و با توجه به احتمال جدایی او در روز‌های آینده و پیش از پایان پنجره نقل‌وانتقالات اتخاذ شده است.»

در هفته‌های اخیر نام طارمی در فهرست خرید چند تیم اروپایی به چشم می‌خورد. در ترکیه، باشگاه بشیکتاش جدی‌ترین مشتری این ستاره ایرانی معرفی شده است، اما گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که باشگاه‌های انگلیسی علاقه بیشتری به جذب او نشان داده‌اند. طبق اخبار موثق، چند تیم حاضر در لیگ برتر جزیره برای تقویت خط حمله خود به دنبال جذب طارمی هستند.

به این ترتیب طارمی اگرچه یک سال دیگر با اینتر قرارداد دارد، اما بعید است شانسی برای ماندن در شهر میلان داشته باشد و هر چه زودتر باید تیم آینده خود را معرفی کند. در غیر این صورت در سال منتهی به جام جهانی، باید یک سال روی نیمکت اینتر انتظار بکشد.