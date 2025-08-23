باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق نظرسنجی اخیر انجام شده توسط موسسه جامعه‌شناسی INSA برای روزنامه بیلد آم زونتاگ، بیش از ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت ائتلافی CDU/CSU-SPD ابراز نارضایتی می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تقریباً ۶۰ درصد از رهبری صدراعظم فریدریش مرتس ناراضی هستند و این نشان‌دهنده کاهش قابل توجه اعتماد عمومی است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد ائتلاف حاکم آلمان ناراضی هستند و تنها ۲۶ درصد عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند. در همین حال، ۵۷ درصد از آلمانی‌ها رهبری مرتس را تأیید نمی‌کنند، در مقایسه با ۲۸ درصد که دیدگاه مثبتی دارند. نکته قابل توجه این است که حمایت از مرتس از ۴۹ درصد زمانی که او در اوایل ماه مه به قدرت رسید، کاهش یافته است.

از نظر حمایت از احزاب سیاسی، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) اکنون ۲۵ درصد است که با بلوک CDU/CSU برابری می‌کند - که بدترین عملکرد احزاب محافظه‌کار در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد. آخرین باری که CDU/CSU سطح مشابهی را داشت، در ۱۲ مه امسال بود. شش ماه پیش، در انتخابات فدرال، این حزب ۲۸.۵ درصد را به دست آورد که نشان دهنده کاهش ۳.۵ درصدی در آن دوره است.

این نظرسنجی همچنین چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تر را روشن می‌کند. ائتلاف CDU/CSU و SPD - که در مجموع به عنوان بلوک محافظه‌کار-قرمز شناخته می‌شوند - در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از حمایت رأی‌دهندگان را در اختیار دارند که برای اکثریت پارلمانی کافی نیست. خود SPD به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است، که کاهش اندکی نسبت به ۱۶.۴ درصد آن در انتخابات فدرال اخیر است که پایین‌ترین نتیجه آن تاکنون بود. احزاب دیگر حمایت متوسطی کسب کردند: سبز‌ها با ۱۱٪، حزب چپ با ۱۱٪، حزب دموکرات آزاد (FDP) با ۳٪ و اتحاد صحرا واگن کنشت - عقل و عدالت با ۴٪. با این ارقام، اکثر این احزاب برای ورود به بوندستاگ با مشکل مواجه خواهند شد.

این نظرسنجی از ۲۱ تا ۲۲ آگوست با حجم نمونه ۱۰۰۱ پاسخ‌دهنده انجام شد. داده‌های مربوط به ترجیحات حزبی بین ۱۸ تا ۲۲ آگوست با مشارکت ۱۲۰۱ شرکت‌کننده جمع‌آوری شد.

از اوایل ماه مه، زمانی که بوندستاگ در یک رأی‌گیری تاریخی در دور دوم - رویدادی بی‌سابقه در تاریخ آلمان - مرتس را به عنوان صدراعظم انتخاب کرد، اعتماد عمومی رو به کاهش بوده است. آخرین انتخابات در ۲۳ فوریه منجر به سقوط "ائتلاف چراغ راهنمایی" حاکم شد که نوامبر گذشته به دلیل اختلاف نظر در مورد بودجه و سیاست‌های مالی، از جمله کمک بیشتر به کی یف، فروپاشیده بود.

در آن رأی‌گیری، حزب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی با ۲۸.۵ درصد آرا پیروز شد، در حالی که حزب آلترناتیو برای آلمان با ۲۰.۸ درصد آرا به طور تاریخی در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات با ۱۶.۴ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن حزب سبز‌ها با ۱۱.۶ درصد و حزب چپ‌ها با ۸.۸ درصد آرا قرار گرفتند.

منبع: تاس