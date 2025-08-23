طبق نظرسنجی اخیر انجام شده برای روزنامه بیلد آم زونتاگ، بیش از ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت ائتلافی ابراز نارضایتی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق نظرسنجی اخیر انجام شده توسط موسسه جامعه‌شناسی INSA برای روزنامه بیلد آم زونتاگ، بیش از ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت ائتلافی CDU/CSU-SPD ابراز نارضایتی می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تقریباً ۶۰ درصد از رهبری صدراعظم فریدریش مرتس ناراضی هستند و این نشان‌دهنده کاهش قابل توجه اعتماد عمومی است.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد ائتلاف حاکم آلمان ناراضی هستند و تنها ۲۶ درصد عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند. در همین حال، ۵۷ درصد از آلمانی‌ها رهبری مرتس را تأیید نمی‌کنند، در مقایسه با ۲۸ درصد که دیدگاه مثبتی دارند. نکته قابل توجه این است که حمایت از مرتس از ۴۹ درصد زمانی که او در اوایل ماه مه به قدرت رسید، کاهش یافته است.

از نظر حمایت از احزاب سیاسی، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) اکنون ۲۵ درصد است که با بلوک CDU/CSU برابری می‌کند - که بدترین عملکرد احزاب محافظه‌کار در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد. آخرین باری که CDU/CSU سطح مشابهی را داشت، در ۱۲ مه امسال بود. شش ماه پیش، در انتخابات فدرال، این حزب ۲۸.۵ درصد را به دست آورد که نشان دهنده کاهش ۳.۵ درصدی در آن دوره است.

این نظرسنجی همچنین چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تر را روشن می‌کند. ائتلاف CDU/CSU و SPD - که در مجموع به عنوان بلوک محافظه‌کار-قرمز شناخته می‌شوند - در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از حمایت رأی‌دهندگان را در اختیار دارند که برای اکثریت پارلمانی کافی نیست. خود SPD به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است، که کاهش اندکی نسبت به ۱۶.۴ درصد آن در انتخابات فدرال اخیر است که پایین‌ترین نتیجه آن تاکنون بود. احزاب دیگر حمایت متوسطی کسب کردند: سبز‌ها با ۱۱٪، حزب چپ با ۱۱٪، حزب دموکرات آزاد (FDP) با ۳٪ و اتحاد صحرا واگن کنشت - عقل و عدالت با ۴٪. با این ارقام، اکثر این احزاب برای ورود به بوندستاگ با مشکل مواجه خواهند شد.

این نظرسنجی از ۲۱ تا ۲۲ آگوست با حجم نمونه ۱۰۰۱ پاسخ‌دهنده انجام شد. داده‌های مربوط به ترجیحات حزبی بین ۱۸ تا ۲۲ آگوست با مشارکت ۱۲۰۱ شرکت‌کننده جمع‌آوری شد.

از اوایل ماه مه، زمانی که بوندستاگ در یک رأی‌گیری تاریخی در دور دوم - رویدادی بی‌سابقه در تاریخ آلمان - مرتس را به عنوان صدراعظم انتخاب کرد، اعتماد عمومی رو به کاهش بوده است. آخرین انتخابات در ۲۳ فوریه منجر به سقوط "ائتلاف چراغ راهنمایی" حاکم شد که نوامبر گذشته به دلیل اختلاف نظر در مورد بودجه و سیاست‌های مالی، از جمله کمک بیشتر به کی یف، فروپاشیده بود.

 در آن رأی‌گیری، حزب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی با ۲۸.۵ درصد آرا پیروز شد، در حالی که حزب آلترناتیو برای آلمان با ۲۰.۸ درصد آرا به طور تاریخی در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات با ۱۶.۴ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن حزب سبز‌ها با ۱۱.۶ درصد و حزب چپ‌ها با ۸.۸ درصد آرا قرار گرفتند.

منبع: تاس

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، دولت آلمان
خبرهای مرتبط
فرانتلاینر: جمعیت اوکراین به دلیل جنگ حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش یافته است
شورای امنیت سازمان ملل درمورد پروژه نورد استریم تشکیل جلسه می‌دهد
ضمانت‌های امنیتی یا ورود به بن‌بست؟ چالش‌های اوکراین و غرب برای پایان دادن به جنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند