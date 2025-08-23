باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقه علمی «پرواز فوتونهای پیامرسان» فرصتی استثنایی برای جوانان و دانشجویان است تا استعدادهای خود را در زمینه ارتباطات نوری و فناوریهای نوین به نمایش بگذارند. این مسابقه به عنوان یکی از رویدادهای ویژه جایزه ملی مصطفی (ص) با هدف تقویت علم و فناوری در جامعه و جامعه جوانان به اکتشاف علمی در حوزههای نوین، به ویژه در زمینه ارتباطات نوری، برگزار میشود. این رویداد به ترویج مفاهیم علمی مرتبط با عکسها و نقش آنها در فناوریهای ارتباطی میپردازد.
این مسابقه سعی میکند تا دانشآموزان را به بررسی موضوعات علمی و فناوریهای نوین بپردازد و زمینهساز آشنایی بیشتر با کاربردهای عملی عکسها در زندگی روزمره باشد.
با توجه به چالشها و سوالات علمی، شرکتکنندگان این فرصت را خواهند داشت تا مهارتهای پژوهشی، نوشتاری و تحلیلی خود را تقویت کنند.
این رویداد به شرکتکنندگان کمک میکند تا یک مسابقه محیطی سالم، ایدهها و طرحهای خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات تجربی بهرهمند شوند.
ارتقای خلاقیت و نوآوری بر روی ایدههای خلاقانه مسابقه رقابت دارد و به شرکتکنندگان اجازه میدهد که با نوآوریهای خود در زمین فناوریهای نوری شگفتآفرینی کنند.
مسابقه در قالبهای متنوع برگزار میشود و موضوعات کلیدی برای بررسی موارد زیر است:
در این بخش، شرکتهای فوتونها باید به بررسی فیزیکها و ویژگیهای آنها بپردازند. توضیح در مورد اینکه چگونه عکسها میتوانند به عنوان حاملهای اطلاعات در سیستمهای ارتباطی عمل کنند، مهم است.
شرکتها باید به بررسی روشهای کاربردی بپردازند که فوتونها در فناوریهای ارتباطات از قبیل فیبر نوری و ارتباطات بیسیم نوری مورد استفاده قرار میگیرند. اشاره بههایی مانند Li-Fi (ارتباطات نوری) که اطلاعات را از طریق نور منتقل میکند، همچنین فناوری دارد.
بررسی مشکلات و چالشهای موجود در مسیر توسعه فناوریهای ارتباطات نوری و فرصتهایی که این حوزه برای پیشرفتهای بیشتر در آینده میآورد.
ارائه راهحلها و نوآوریهای جدید برای مسائل موجود در ارتباطات نوری و بررسی تحقیقات و پروژههای موفق در این زمینه.
آثار ارائه شده در مسابقه بر اساس معیارهای زیر ارزیابی میشوند:
نوآوری: ارزیابی خلاقیت و ابتکار در ایدهها و راه حلهای پیشنهادی.
دقت علمی: توجه به صحت و اعتبار اطلاعات و استفاده از منابع معتبر و علمی.
وضوح و قابل درک بودن: با بیان مفاهیم پیچیده به زبان ساده و قابل فهم برای عموم.
جاذبه بصری: در صورت استفاده از بصری، قالب تاثیرگذاری و زیبایی ارائه میشود.
شرکتکنندگان برای شرکت در مسابقه مراحل زیر را دنبال میکنند:
ایجاد اثر: تولید محتوا بر اساس سوالات و موضوعات کلیدی مسابقه.
انتشار درهای اجتماعی: باید در رسانههای اجتماعی به رسانههای اشتراک گذاشته شده و استفاده از هشتگهای مربوط به #PhotonMessengers و #MustafaPrize الزامی باشد تا آثاری که در معرض دید عموم قرار گیرند.
ارسال لینک اثر: پس از انتشار، شرکتکنندگان باید لینک اثر خود را به همراه فایلهای لازم از طریق وب سایت رسمی جایزه ملی مصطفی یا تلگرام به آدرس @mustafaprize_admin ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار برای این مسابقه تا تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۵ تعیین شده است. این تاریخ به شرکتکنندگان زمان کافی برای پژوهش، تولید و ارسال آثارشان را میدهد.
برندگان مسابقه جوایز ارزشمندی خواهند کرد. جوایز شامل موارد زیر است:
مدال طلا، نقره و برنز برای نفرات اول تا سوم.
جایزه نقدی که به برندگان اعطا میشود.
گواهینامههای معتبر به رسمیت شناختن جستوجو
فرصت و مشاوره با متخصصان فناوری و متخصصان در زمینههای نوین.
مسابقه «پرواز فوتونهای پیامرسان» نه تنها یک مسابقه علمی است، بلکه فرصتی برای جوانان برای بیان و نمایش استعدادها و ایدههای خلاقانه در حوزه علم و فناوری است. این رویداد به ایجاد فضای مثبت برای تبادل دانش و تجربیات کمک میکند.