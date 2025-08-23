مسابقه علمی پرواز فوتون‌های پیام‌رسان فرصتی استثنایی را برای جوانان و دانشجویان فراهم می‌آورد تا استعداد‌های خود را به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقه علمی «پرواز فوتون‌های پیام‌رسان» فرصتی استثنایی برای جوانان و دانشجویان است تا استعداد‌های خود را در زمینه ارتباطات نوری و فناوری‌های نوین به نمایش بگذارند. این مسابقه به عنوان یکی از رویداد‌های ویژه جایزه ملی مصطفی (ص) با هدف تقویت علم و فناوری در جامعه و جامعه جوانان به اکتشاف علمی در حوزه‌های نوین، به ویژه در زمینه ارتباطات نوری، برگزار می‌شود. این رویداد به ترویج مفاهیم علمی مرتبط با عکس‌ها و نقش آنها در فناوری‌های ارتباطی می‌پردازد.

این مسابقه سعی می‌کند تا دانش‌آموزان را به بررسی موضوعات علمی و فناوری‌های نوین بپردازد و زمینه‌ساز آشنایی بیشتر با کاربرد‌های عملی عکس‌ها در زندگی روزمره باشد.

تقویت مهارت‌های پژوهشی

با توجه به چالش‌ها و سوالات علمی، شرکت‌کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا مهارت‌های پژوهشی، نوشتاری و تحلیلی خود را تقویت کنند.

ایجاد رقابت فضایی سازنده

 این رویداد به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا یک مسابقه محیطی سالم، ایده‌ها و طرح‌های خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات تجربی بهره‌مند شوند.

ارتقای خلاقیت و نوآوری بر روی ایده‌های خلاقانه مسابقه رقابت دارد و به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد که با نوآوری‌های خود در زمین فناوری‌های نوری شگفت‌آفرینی کنند.

ساختار و موضوعات مسابقه

مسابقه در قالب‌های متنوع برگزار می‌شود و موضوعات کلیدی برای بررسی موارد زیر است:

مفهوم فوتون‌ها:

 در این بخش، شرکت‌های فوتون‌ها باید به بررسی فیزیک‌ها و ویژگی‌های آنها بپردازند. توضیح در مورد اینکه چگونه عکس‌ها می‌توانند به عنوان حامل‌های اطلاعات در سیستم‌های ارتباطی عمل کنند، مهم است.

کاربرد‌های فوتون‌ها در فناوری‌های نوین:

 شرکت‌ها باید به بررسی روش‌های کاربردی بپردازند که فوتون‌ها در فناوری‌های ارتباطات از قبیل فیبر نوری و ارتباطات بیسیم نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اشاره به‌هایی مانند Li-Fi (ارتباطات نوری) که اطلاعات را از طریق نور منتقل می‌کند، همچنین فناوری دارد.

چالش‌ها و فرصت‌ها:

 بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر توسعه فناوری‌های ارتباطات نوری و فرصت‌هایی که این حوزه برای پیشرفت‌های بیشتر در آینده می‌آورد.

تحقیقات و نوآوری‌ها:

 ارائه راه‌حل‌ها و نوآوری‌های جدید برای مسائل موجود در ارتباطات نوری و بررسی تحقیقات و پروژه‌های موفق در این زمینه.

کیفیت‌های ارزیابی آثار

آثار ارائه شده در مسابقه بر اساس معیار‌های زیر ارزیابی می‌شوند:

نوآوری: ارزیابی خلاقیت و ابتکار در ایده‌ها و راه حل‌های پیشنهادی.

دقت علمی: توجه به صحت و اعتبار اطلاعات و استفاده از منابع معتبر و علمی.

وضوح و قابل درک بودن: با بیان مفاهیم پیچیده به زبان ساده و قابل فهم برای عموم.

جاذبه بصری: در صورت استفاده از بصری، قالب تاثیرگذاری و زیبایی ارائه می‌شود.

شرکت‌کنندگان برای شرکت در مسابقه مراحل زیر را دنبال می‌کنند:

ایجاد اثر: تولید محتوا بر اساس سوالات و موضوعات کلیدی مسابقه.

انتشار در‌های اجتماعی: باید در رسانه‌های اجتماعی به رسانه‌های اشتراک گذاشته شده و استفاده از هشتگ‌های مربوط به #PhotonMessengers و #MustafaPrize الزامی باشد تا آثاری که در معرض دید عموم قرار گیرند.

ارسال لینک اثر: پس از انتشار، شرکت‌کنندگان باید لینک اثر خود را به همراه فایل‌های لازم از طریق وب سایت رسمی جایزه ملی مصطفی یا تلگرام به آدرس @mustafaprize_admin ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار

مهلت ارسال آثار برای این مسابقه تا تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۵ تعیین شده است. این تاریخ به شرکت‌کنندگان زمان کافی برای پژوهش، تولید و ارسال آثارشان را می‌دهد.

برندگان مسابقه جوایز ارزشمندی خواهند کرد. جوایز شامل موارد زیر است:

مدال طلا، نقره و برنز برای نفرات اول تا سوم.

جایزه نقدی که به برندگان اعطا می‌شود.

گواهینامه‌های معتبر به رسمیت شناختن جست‌و‌جو

فرصت و مشاوره با متخصصان فناوری و متخصصان در زمینه‌های نوین.

مسابقه «پرواز فوتون‌های پیام‌رسان» نه تنها یک مسابقه علمی است، بلکه فرصتی برای جوانان برای بیان و نمایش استعداد‌ها و ایده‌های خلاقانه در حوزه علم و فناوری است. این رویداد به ایجاد فضای مثبت برای تبادل دانش و تجربیات کمک می‌کند.

