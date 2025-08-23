سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیته عالی انتخابات سوریه اعلام کرد که اولین انتخابات پارلمانی این کشور تحت حکومت جدید، به دلیل نگرانیهای امنیتی شامل استان جنوبی سویدا و دو استان دیگر نخواهد شد.
به گفته این کمیسیون، انتخابات در استانهای شمالی «حسکه» و «رقه» تا زمان ایجاد محیطی امن به تعویق خواهد افتاد.
نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون گفت که کرسیهای اختصاص داده شده به این سه استان تا زمان برگزاری انتخابات در آنجا خالی خواهد ماند. وی افزود: «انتخابات یک موضوع حاکمیتی است که فقط در مناطقی که کاملاً تحت کنترل دولت هستند، قابل برگزاری است.»
رئیس کمیسیون انتخابات سوریه ماه گذشته اعلام کرد که رأیگیری برای مجلس خلق با ۲۱۰ عضو قرار است بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر (۲۴ تا ۲۹ شهریور) برگزار شود.
استان سویدا در جنوب سوریه ماه گذشته شاهد درگیریهای داخلی بین دروزیها و عشایر بادیه نشین بود که بعدا با مداخله نیروهای مسلح تحریرالشام و در ادامه حملات رژیم اسرائیل همراه شد. در جریان این درگیریها صدها نفر جان خود را از دست دادند.
منبع: رویترز