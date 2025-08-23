سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت

سوریه می‌گوید به دلیل نگرانی‌های امنیتی، انتخابات پارلمانی یک استان جنوبی و دو استان شمالی را در زمان دیگری برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیته عالی انتخابات سوریه اعلام کرد که اولین انتخابات پارلمانی این کشور تحت حکومت جدید، به دلیل نگرانی‌های امنیتی شامل استان جنوبی سویدا و دو استان دیگر نخواهد شد. 

به گفته این کمیسیون، انتخابات در استان‌های شمالی «حسکه» و «رقه»  تا زمان ایجاد محیطی امن به تعویق خواهد افتاد. 

نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون گفت که کرسی‌های اختصاص داده شده به این سه استان تا زمان برگزاری انتخابات در آنجا خالی خواهد ماند. وی افزود: «انتخابات یک موضوع حاکمیتی است که فقط در مناطقی که کاملاً تحت کنترل دولت هستند، قابل برگزاری است.»

رئیس کمیسیون انتخابات سوریه ماه گذشته اعلام کرد که رأی‌گیری برای مجلس خلق با ۲۱۰ عضو قرار است بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر (۲۴ تا ۲۹ شهریور) برگزار شود.

استان سویدا در جنوب سوریه ماه گذشته شاهد درگیری‌های داخلی بین دروزی‌ها و عشایر بادیه نشین بود که بعدا با مداخله نیرو‌های مسلح تحریرالشام و در ادامه حملات رژیم اسرائیل همراه شد. در جریان این درگیری‌ها صد‌ها نفر جان خود را از دست دادند.

منبع: رویترز

برچسب ها: السویدا ، انتخابات پارلمانی ، دولت سوریه
خبرهای مرتبط
کشته شدن یک نیروی امنیتی دولت موقت سوریه در دیرالزور
حمله داعش به نیروهای تحریرالشام در دیرالزور
نقض آتش‌بس در سویدا و وحشت در میان سوری‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند