باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد اشرفی روز شنبه در نشست بررسی معضل دود ناشی از آتشسوزیهای بخش عراقی تالاب هورالعظیم در فرمانداری هویزه اظهار کرد: با وجود آتشسوزی در بخش عراقی تالاب در داخل استان اقداماتی همچون توزیع ماسک، کاهش ساعات کاری ادارات در شرایط اضطرار و افزایش تابآوری مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره درخواستها برای استفاده از هواپیمای آبپاش نیز افزود: با پیگیری استاندار و هماهنگی وزارت دفاع در مقاطعی از این ظرفیت نیز استفاده شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان توضیح داد: بر اساس پایشهای ماهوارهای در ۶ ماه گذشته، تقریبا در اغلب روزها شاهد انتشار دود ناشی از آتشسوزی در خاک عراق بودهایم که این موضوع آثار بهداشتی و روانی قابل توجهی برای شهروندان استان، بهویژه شهرستان هویزه ایجاد کرده است.
به گفته وی آتشسوزی بخش عراقی تالاب بهصورت جدی از سوی استاندار خوزستان و دستگاههای مرتبط در سطح ملی پیگیری شده و با انعکاس شرایط موجود به ریاست جمهوری و معاون اول، دستورات لازم به وزارت بهداشت، وزارت نفت و وزارت کشور صادر شده ست که امید است اقدامات دستگاههای مربوطه بتواند به کاهش اثرات این وضعیت کمک کند.
اشرفی با اشاره به مشکلات ساختاری در مدیریت آب منطقه تاکید کرد: ایجاد سدها در ترکیه و بارگذاریهای گسترده در کشور عراق باعث کاهش شدید جریان آب در پاییندست و خشکی بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم در عراق شده است.
وی ادامه داد: از دستگاه دیپلماسی کشور خواستهایم ارتباط و هماهنگی مؤثری میان مقامات عراق و ترکیه برقرار کرده تا برای سالهای آینده سازوکاری پایدار جهت تامین حقابه زیستمحیطی تالاب فراهم شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد: امیدواریم با همکاریهای دیپلماتیک و توجه جدی مقامات ملی و بینالمللی، شاهد کاهش این معضل و بازگشت حیات به هورالعظیم باشیم.
منبع: ایرنا