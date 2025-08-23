وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان طی یک گفتگوی تلفنی که توسط طرف آذربایجانی آغاز شده بود، آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی و تعامل در عرصه‌های چندجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: «سرگئی لاوروف و جیحون بایراموف آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی و تعامل بین مسکو و باکو در عرصه‌های چندجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.»

لاوروف و بایراموف «ارزیابی‌های اولیه خود را از نشست کمیسیون دوجانبه بین دولتی در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، به ریاست مشترک معاونان نخست وزیران روسیه و آذربایجان، که روز قبل در آستاراخان برگزار شد، تبادل کردند.»

منبع: تاس