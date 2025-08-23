وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند

سرگئی لاوروف و جیحون بایراموف برای گفتگو در مورد تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و همکاری در عرصه‌های چندجانبه تماس تلفنی برقرار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان طی یک گفتگوی تلفنی که توسط طرف آذربایجانی آغاز شده بود، آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی و تعامل در عرصه‌های چندجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: «سرگئی لاوروف و جیحون بایراموف آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی و تعامل بین مسکو و باکو در عرصه‌های چندجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.»

لاوروف و بایراموف «ارزیابی‌های اولیه خود را از نشست کمیسیون دوجانبه بین دولتی در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، به ریاست مشترک معاونان نخست وزیران روسیه و آذربایجان، که روز قبل در آستاراخان برگزار شد، تبادل کردند.»

منبع: تاس

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، قفقاز جنوبی
خبرهای مرتبط
الزامات استراتژیک ایران و ضرورت اجرایی شدن کریدور ارس
علی اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!
بررسی ابعاد مختلف سفر پزشکیان به ارمنستان
سفری برای تغییر معادلات در قفقاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند