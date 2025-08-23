پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار انتظار می رود.

وی ادامه داد: طی این مدت در جنوب استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید موقت رخ می دهد.

او بیان کرد: طی این پنج روز در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

وی افزود: امشب و فردا در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.