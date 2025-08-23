فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس

برخی از بازیکنان سرشناس ایرانی همچنان تیم جدید خود را انتخاب نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل نقل و انتقالات فوتبال، تیم‌های ایرانی به دنبال جذب بازیکنان با کیفیت بودند تا برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال خودشان را تقویت کنند، اما در این بین برخی از بازیکنان ایرانی تیم فصل جدیدشان را تاکنون انتخاب نکرده‌اند.

علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از مطرح‌ترین بازیکنانی ایرانی است که تاکنون تیم جدیدش را انتخاب نکرده است. او در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ باید هرچه زودتر تیم جدیدش را انتخاب کند تا شانس حضور در ترکیب امیر قلعه نویی برای حضور در جام جهانی را داشته باشد. او فصل گذشته در هیرنفین بازی می‌کرد.

رضا اسدی هم دیگر بازیکن مطرح است که پس از جدایی از سپاهان هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده است. در سال‌های گذشته تیم‌های مطرح لیگ برتری به شدت خواهان جذب او بوده‌اند.

کریم انصاری‌فرد هم یکی بازیکنان سرشناس ایرانی است که تیم جدیدش را برای فصل جدید انتخاب نکرده است. او سال‌هاست که خارج از ایران بازی می‌کند و شاید در سال جاری به لیگ برتر ایران برگردد. ارزش او در سایت ترانسفر مارکت ۲۵۰ هزار یورو برآورد شده است.

سایت ترانسفر مارکت فهرست بازیکنان ایران که ارزش بالایی دارند، اما همچنان تیم جدیدشان را مشخص نکرده‌اند را منتشر کرده است؛ که در این فهرست علیرضا جهانبخش با ۱/۵ میلیون یورو، رضا اسدی با ۷۰۰ هزار یورو و سید محمد حسینی و عیسی مرادی با ۳۲۵ هزار یورو، زبیر نیک‌نفس، آرمان عباسی و سعید مهری با ۳۰۰ هزار یورو از جمله با ارزش‌ترین بازیکنان ایرانی هستند که تاکنون تیم جدید خود را انتخاب نکرده‌اند.

فهرست باارزش ترین بازیکنان ایرانی که تیم ندارند

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
همشون پاتال شدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه فوتبال استقلال آمادگی عقد قرارداد با کلیه بازیکنان و در هرشرایطی را دارد
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
رضا اسدی چرا تیم نداره عجیبه
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ارزش جهانبخش بالاست ولی نمیدونم چرا هی دیر تیمشو انتخاب میکنه انصاری فرم که دیگه آخراش هس
۷
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جهانبخش مفت گرونه
