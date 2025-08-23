کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران

فرنگی کاران ایران در ۴ وزن دوم رقابت‌های جوانان جهان صاحب یک مدال طلا و یک نقره شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، پیام احمدی در ۵۵ کیلو گرم صاحب مدال طلا شد و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم نقره گرفت. غلامرضا عبدولی هم در وزن ۶۷ کیلوگرم پنجم شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی در دیدار نهایی برابر دمیروف از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت با نتیجه ۵ بر ۳ به یرتری رسید و صاحب نخستین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها شد.

احمدی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان ۹ بر ۴ پیروز شد. وی سپس ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا عبدولی در دیدار رده بندی برابر اشمیرزایف از ازبکستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد.

عبدولی پیش از این ابتدا ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را برد، سپس ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت، اما در سومین مبارزه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه برونر از سوئیس را ۸ بر صفر برد و به دیدار رده بندی راه یافت.

اما در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دیدار فینال مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

صیدی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس ۱۰ بر یک آفان ساماجیچ از بوسنی را برد و در دومین مبارزه نیز ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را شکست داد. صیدی در نیمه نهایی نیز ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز دیگر نماینده ایران بود که از دور مسابقات کنار رفت.

پیش از این محمدامین عبدولی در ۶۰ و رضا آذرشب در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز در روز نخست این مسابقات با شکست مقابل رقبایشان حذف شدند.

ایران در ۴ وزن پایانی نیز که فردا یکشنبه برگزار می‌شود یک فینالیست و دو کشتی گیر در دیدار رده بندی دارد.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
در کشتی فرنگی وضعیت به چه صورت است ؟ + فیلم
شانس دو طلا و یک برنز برای کشتی فرنگی در آوردگاه جهانی
سایت آمریکایی: امسال سال یزدانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
آخرین اخبار
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان برنزی شد
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره
صعود بویری و فتحی به نیمه نهایی کشتی فرنگی جوانان جهان/ شکست ابوطالبی و محمدی
تشکر فدراسیون فوتبال فلسطین از اقدام انسان دوستانه نروژ
تشکیل کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان در قهرمانی جهان