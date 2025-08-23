یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم

\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u0635\u0641\u0631\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0650 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0628\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0634\u0647\u062f\u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0645\u06cc\u0639\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0646\u0646\u062f \u062c\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u060c \u0642\u0644\u0628\u200c\u0634\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0628 \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u063a\u0650 \u062c\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n