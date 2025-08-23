باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم

همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، مردم ایران با سفر به مشهد مقدس، مراسم عزاداری برگزار کردند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای پایانی ماه صفر، ایرانِ امام رضا (ع) بی قرار است و مشهدالرضا میعادگاه دل‌هایی است که می‌دانند جز در سایه سلطان خراسان، قلب‌شان تاب و توان داغِ جان جهان را ندارد.

 

مطالب مرتبط
یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

اجتماع بزرگ عزاداران و هیئات مذهبی گلستان در حرم مطهر رضوی

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

اکران طرح «ضامن آهو» در سطح تهران همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)

یک ایران در سوگ امام رضا (ع) + فیلم
young journalists club

ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۳۶۵

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۳۵۱

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۲۵۳

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۶۵

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۱۹

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
السلام علیک یا غریب الغربا یا امام رضا...کاش یکبار دیگر افتخار زیارت حرمت نصیبم بشود...
۰
۰
پاسخ دادن