باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی رسانه ملی به شرح زیر است:

«رسانه ملی، صدای مردم شجاع، قوی و بصیر ایران است، همان مردم سربلند و سرافرازی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه طرح پیچیده دشمن برای در هم شکستن ایران عزیز را با ایستادگی و وحدت و همدلی نقش بر آب و کاری کردند که رؤیای آمریکا و صهیون برای تسلیم ایران به کابوس مبدل شود.

رسانه ملی نیز که به تأسی از ملت غیور ایران در جنگ تحمیلی و ظالمانه اخیر سر فرود نیاورد، همواره خود را صدای ایستادگی و غیرت تاریخی ایرانیان در برابر دشمن می‌داند و نمی‌تواند صدای تسلیم و ضعف کسانی شود که با وجود پیروزی بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر و هزیمت دشمنان ایران، همچنان بر طبل ترس و یأس و وادادگی می‌کوبند.

رسانه ملی بر این باور است که پژواک بخشیدن به صدای ضعف و تسلیم، برای کشور مضر و خطرناک است و نه‌تنها باعث ایجاد اختلال محاسباتی در اردوگاه دشمنان و تشجیع آنان برای شرارتی دیگر علیه کشورمان خواهد شد، بلکه در داخل کشور نیز مایه تفرقه و گسست اتحاد ملی است. رسانه ملی خود را موظف می‌داند که از قدرت ایران و اتحاد مردم صیانت و از ایجاد برساخت جعلی ضعف از ایران مقتدر و تفرقه ملت متحد با همه ظرفیت جلوگیری کند.

بیانیه اخیر افرادی که خود را منسوب به جبهه اصلاحات انگاشته‌اند، چنان تأسف‌بار و از منظر غیرت ملی غیر قابل قبول است که جریان‌ها و شخصیت‌های برجسته و اصیل اصلاح‌طلب نیز با آن مرزبندی شفاف و قاطع کردند تا از سند خوردن این تجویز‌های ذلت‌بار به نام اصلاح‌طلبان جلوگیری کنند. همچنین دولت محترم به‌درستی این بیانیه را عامل تفرقه خواند و آن را محکوم کرد.

رسانه ملی که در گرماگرم دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از آن با افتخار تریبون بسیاری از چهره‌ها و جریان‌هایی بوده که در عین تفاوت و تنوع در گرایش سیاسی، دغدغه وحدت و انسجام ملی را داشته‌اند، با شفافیت تمام تأکید می‌کند هیچ‌گاه ابزار و تریبون انعکاس تصویر ضعف و تسلیم و تفرقه ایرانیان نخواهد شد.»