روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی رسانه ملی به شرح زیر است: 

«رسانه ملی، صدای مردم شجاع، قوی و بصیر ایران است، همان مردم سربلند و سرافرازی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه طرح پیچیده دشمن برای در هم شکستن ایران عزیز را با ایستادگی و وحدت و همدلی نقش بر آب و کاری کردند که رؤیای آمریکا و صهیون برای تسلیم ایران به کابوس مبدل شود.

رسانه ملی نیز که به تأسی از ملت غیور ایران در جنگ تحمیلی و ظالمانه اخیر سر فرود نیاورد، همواره خود را صدای ایستادگی و غیرت تاریخی ایرانیان در برابر دشمن می‌داند و نمی‌تواند صدای تسلیم و ضعف کسانی شود که با وجود پیروزی بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر و هزیمت دشمنان ایران، همچنان بر طبل ترس و یأس و وادادگی می‌کوبند.

رسانه ملی بر این باور است که پژواک بخشیدن به صدای ضعف و تسلیم، برای کشور مضر و خطرناک است و نه‌تنها باعث ایجاد اختلال محاسباتی در اردوگاه دشمنان و تشجیع آنان برای شرارتی دیگر علیه کشورمان خواهد شد، بلکه در داخل کشور نیز مایه تفرقه و گسست اتحاد ملی است. رسانه ملی خود را موظف می‌داند که از قدرت ایران و اتحاد مردم صیانت و از ایجاد برساخت جعلی ضعف از ایران مقتدر و تفرقه ملت متحد با همه ظرفیت جلوگیری کند.

بیانیه اخیر افرادی که خود را منسوب به جبهه اصلاحات انگاشته‌اند، چنان تأسف‌بار و از منظر غیرت ملی غیر قابل قبول است که جریان‌ها و شخصیت‌های برجسته و اصیل اصلاح‌طلب نیز با آن مرزبندی شفاف و قاطع کردند تا از سند خوردن این تجویز‌های ذلت‌بار به نام اصلاح‌طلبان جلوگیری کنند. همچنین دولت محترم به‌درستی این بیانیه را عامل تفرقه خواند و آن را محکوم کرد.

رسانه ملی که در گرماگرم دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از آن با افتخار تریبون بسیاری از چهره‌ها و جریان‌هایی بوده که در عین تفاوت و تنوع در گرایش سیاسی، دغدغه وحدت و انسجام ملی را داشته‌اند، با شفافیت تمام تأکید می‌کند هیچ‌گاه ابزار و تریبون انعکاس تصویر ضعف و تسلیم و تفرقه ایرانیان نخواهد شد.»

برچسب ها: صدا و سیما ، رسانه ملی ، جبهه اصلاحات
خبرهای مرتبط
کودتای آمریکایی به روایت استان‌ها در قاب رسانه ملی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
برمهانی: عروسک‌خونه در سال سوم به بلوغ رسیده است
رئیس سازمان صدا و سیما:
مجموعه‌هایی با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه در دست ساخت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
چی بوده؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست
ما مردم در برابر رسانه بازی موضع شفاف بگیریم و اعلام کنیم و گزنه همان داستانی که سر شهید رئیسی مظلوم درآوردند سر همه ارزش ما در می‌آورند
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ایران از حق غنی سازی خود کوتاه نخواهد آمد. انرژی هسته ای حق مسلم و قانونی کشور ایران است .
۲۴
۷۱
پاسخ دادن
France
ناشناس
۲۳:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دمتون گرم خوب جواب این مشرکین رو دادین که هم خداشون امریکاس هم کد خداشون. ن توکل میفهمن ن شجاعت و عمل گرایی علوی دارن...
۲۷
۶۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
برخورد قاطع و سریع باید کرد با این عوامل
۲۵
۶۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
من حوصله ندارم بیانیه را بخوانم چه برسد به آن عمل کنم. بقیه مراتب بدتر از من.
۱۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
همین چهار کلمه هم که نوشتی خیلی زحمت کشیدی، خسته نباشی
یه چایی بخور خستگیت در بیاد.
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۷:۴۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
طرف زورش میاد دوتا خط بخونه بعد میبینی امثال همینا تو هر دورهمی نقش یک کارشناس مسائل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برجسته رو بازی می‌کنه!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
احسنت حوصله هم داشتی بیانیه یک مشت خائن ارزش خواندن نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چی گفتن
روشن کنید ماهم بفهمیم
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا با این افراد برخورد نمی شه
۲۲
۶۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
رسانه ملی رأسا نباید بیانیه صادر کنه علیه یک جریان داخلی یا خارجی. رسانه باید انتقال دهنده پیام و نگرش باشه مگر اینکه خودش مخطاب چیزی قرار بگیره
۴۶
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ناشناس خارجی نباید برای مردم داخل کشور دستورالعمل صادر کنه . شما از خارج کشور ساکت شو ما خودمون بلدیم
با خیانتکاران و ترسوها و نفوذی‌ها چکار کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
تکبیر : الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان مرگ بر آمریکا مرگ بر لسرائیل مرگ بر انگلیس مرگ بر منافقین و‌کفار
۱۶
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آخرش اصلاحات برامون دردسرساز خواهد شد.
۱۳
۶۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر منافقین و کفار
۱۳
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسوی
۲۲:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بدین‌وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از رسانه ملی ابراز می‌داریم که همواره به تأسی از غیرت و ایستادگی ملت شریف ایران، صدای مقاومت و وحدت ملی بوده و در برابر جریانات تفرقه‌افکن و ناامیدکننده، با صلابت و شجاعت ایستادگی کرده است.
از تلاش بی‌وقفه شما در پاسداری از وحدت و عزت ایران اسلامی صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزونتان را از خداوند متعال مسئلت داریم.
۲۱
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر آمریکا
۲۲:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی
۲۱
۴۰
پاسخ دادن
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
مهرداد فلاحتگر درگذشت
آخرین اخبار
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
روایت رادیو از خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند
پای «مومیایی» به ترکیب دنباله‌های سینمایی «نمایش» باز می‌شود
«حدیث کساء» سوژه اثر جدید حسن روح‌الامین شد
«قند پهلو» یازدهم بر بال‌های سیمرغ؛ آغاز فصل تازه مسابقه ادبی از سوم شهریور در شبکه نسیم