پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه امروز (شنبه) یک پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بود، سرنگون کرد و متخصصان در حال بررسی قطعات آن روی زمین هستند.

آژانس حمل و نقل هوایی روسیه اعلام کرد که چندین فرودگاه در مرکز این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

خبرگزاری‌های روسیه به نقل از مقامات فرودگاه سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ این کشور اعلام کردند که ده‌ها پرواز به تأخیر افتاده است.

همچنین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحد‌های پدافند هوایی این کشور در یک دوره سه ساعته، ۳۲ پهپاد را در تعدادی از مناطق مرکز کشور رهگیری و منهدم کرده‌اند.

منبع: رویترز