رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران اعلام کرد که در طرح «مسجد برقرار» قطعاً سه وعده نماز جماعت در مساجد هدف در استان تهران برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین محمد ابراهیم، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران در برنامه «تهران ۲۰» شبکه تهران در پاسخ به این دغدغه که خواسته مردم بازگشایی درب مسجد از صبح تا شب است، گفت: ما بعد از مطالبه جدی مقام معظم رهبری در مرکز رسیدگی به امور مساجد، طرحی را به عنوان «مسجد برقرار» طراحی کردیم. الحمدلله در این طرح توانستیم زوایای مختلف مسجد برقرار را بررسی کنیم. بالاخره این طرح مقدمات و الزاماتی برای بازگشایی تمام وقت مسجد می‌خواهد، خادم افتخاری می‌خواهد و امام جماعت می‌خواهد که در مسجد حضور داشته باشد. ما در این طرح توانستیم بیش از ۷۰۰ مسجد را در استان تهران به صورت‌های مختلف برقرار کنیم. 

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران خبر داد که قطعاً سه وعده نماز جماعت در این مساجد برگزار خواهد شد. از اذان صبح تا طلوع آفتاب درب مسجد باز است و قبل از اذان ظهر به صورت‌های مختلف تا بعد از نماز مغرب و عشاء درب مسجد باز است. این ۷۰۰ مسجد به عنوان «مسجد برقرار» توانسته‌اند درب مسجد را باز و مسجد را فعال نگه دارند. الحمدلله ما در تمام مناطق «مسجد برقرار» داریم. البته مطلوب این است که تمام مساجد برقرار شوند، که باید الزاماتش فراهم شود. حضرت آقا فرمودند مسجد باید محل رفت‌وآمد دائمی مردم باشد.

باید از این فضای مسجد برای اوردن نوجوانان و جوانان
برای اموزش زبان .هنر .بازی های کامپیوتری
جواب دادن به سوالات انها در رابطه با دین ..سیاست خارجی ایران زمین
اموزش شغلی ..نجاری..مکانیک ..نقاشی .دل نوشته .نویسندگی .شعر وووووووووو استفاده بشه
الان فضای مسجد بیفایده و هدر میره
