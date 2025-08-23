حمله به رزیدنت بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در روز پزشک

حمله به یک رزیدنت جوان در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در روز پزشک، واکنش سریع پلیس و دستگاه قضائی را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، در روز پزشک که به‌منظور تجلیل از تلاش‌های ایثارگرانه جامعه پزشکی نام‌گذاری شده است، حادثه‌ای تلخ در اورژانس این بیمارستان رخ داد که طی آن، یکی از همراهان بیمار به‌طور ناگهانی اقدام به ضرب‌وشتم رزیدنت کرده و موجب شکستگی بینی این پزشک جوان شد.

این حادثه در حالی رخ داد که پزشکان، به‌ویژه رزیدنت‌های جوان، با ساعات طولانی شیفت، فشارهای طاقت‌فرسا و دوری از خانواده، بار سنگین خدمت در خط مقدم درمان را به دوش می‌کشند و سلامت مردم را بر آرامش خود ترجیح می‌دهند.

پس از وقوع این حادثه، بلافاصله با پیگیری ریاست بیمارستان و حضور سریع نیروهای انتظامی، فرد خاطی دستگیر و پس از تنظیم شکایت رسمی در کلانتری ۱۱ گرگان، به دستور قاضی کشیک به دادسرا منتقل شد.

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه، با اشاره به حمایت‌های اجتماعی مردم گلستان از پزشکان، افزود: مردم شریف گلستان همواره قدردان تلاش‌ها و زحمات کادر سلامت بوده و هستند. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم که پزشکان و پرستاران سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین‌اند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
باید ظرفیت پذیرش دانشگاهها در پزشکی بسیار زیاد بشود تا هم فشار کار کادر درمان کم شود و هم فشار مالی برای مردم و اختلاف درامدش با دیگر شغلها کمتر شود.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خوب حالا اگر راست می گید این فرد خاطی را لا اقل دستش قطع کنید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فعلا بیشتر پزشکان ما عشق پول بیمار هستن تا درمان بیمار، میری دکتر علنا منشی میگه اگه میخوای امروز نوبت بزنم یک 100یا 200تومنی زیرمیزی بده که امروز بتونه دکتر تو رو ببینه، حالا مابقی زیزمیزیهای میلیونی کنار
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
میدونی چرا چون خونسرد هستن اصلا مُردن آدم براشون مهم نیست، من عموم بیمارستان نمازی شیراز 2 روز بود هیچ کاری نکردن جز گرفتن 1 آزمایش خون همونجا فوت کرد 6 ماه بعد فوت علت مرگ زدن از کار افتادن کلیه، آگه پول باشه کار می کنند وگرنه دلسوزی نیست
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بی نواترین قشر جامعه
همیشه بیشترین کار رو انجام میدن و نادیده گرفته میشن
خب یه جایی آدم کم میاره
۲
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بغضی از بیمارستانها همین گادر درملن با برخوردهای نامناسب باعث عصبانت مراجعین میشونر
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا باید اینقدر از کادر درمان کار بکشید که خسته بشن؟ نیرو استخدام کنید چون کار کادر درمان با جان و روان بیمار است. همیشه هم کادر درمان بی تقصیر نیستند. شما باید هر دو طرف رو ببینید.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا همش فک‌میکنین مردم‌مقصرن،،،بعضی از پرسنل بیمارستانها انگار که بزور اوردنشون سرکار..خو بتمرگین هموندخونه هاتون
۱۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خودت اگه جای رزیدنت بودی بازم این حرف رو میزدی؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جناب وقتی اطلاع کافی نداری قضاوت بی جا نکن شما که در محل درگیری که نبوده ای که چه اتفاقی رخ داده است
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
به خدا راست میگویی انگار بیماران مجرمند
