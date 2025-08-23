دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است

از پایان ماه مه تاکنون حداقل ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا در دارفور جنوبی سودان ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت دولت ایالتی تحت کنترل شبه‌نظامیان سودان روز شنبه اعلام کرد که از پایان ماه مه تاکنون حداقل ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا در دارفور جنوبی سودان ثبت شده است.

بیش از دو سال جنگ بین ارتش و نیرو‌های پشتیبانی سریع شبه‌نظامیان، بخش زیادی از دارفور را در دست نیرو‌های پشتیبانی سریع و بدون دسترسی به کمک‌های نجات‌بخش قرار داده است.

آخرین منطقه تحت کنترل ارتش در اطراف الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، از ماه مه سال گذشته تحت محاصره نیرو‌های پشتیبانی سریع بوده است و آژانس‌های سازمان ملل از شرایط وحشتناک برای غیرنظامیان باقی مانده که در داخل آن گرفتار شده‌اند، سخن گفته‌اند.

سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد از زمانی که جنوب دارفور اولین مورد وبا را در پایان ماه مه ثبت کرد، موارد ابتلا در هر پنج ایالت منطقه گزارش شده است، اما جنوب دارفور هنوز بیش از نیمی از آنها را تشکیل می‌دهد.

وزارت بهداشت این ایالت اعلام کرد که تاکنون در مجموع ۲۸۸۰ مورد ابتلا ثبت شده است که ۱۵۸ مورد از آنها منجر به مرگ شده است و ۴۲ مورد، که دو مورد از آنها منجر به مرگ شده است، تنها در روز جمعه گزارش شده است.

سازمان خیریه پزشکی پزشکان بدون مرز (MSF) اعلام کرده است که شیوع دارفور بدترین شیوع سودان در سال‌های اخیر است و ممکن است که به کشور‌های همسایه سودان جنوبی و چاد نیز گسترش یابد.

وبا یک عفونت حاد روده‌ای است که از طریق غذا و آب آلوده به باکتری، اغلب از مدفوع، پخش می‌شود.

در صورت عدم رسیدگی، می‌تواند در عرض چند ساعت منجر به مرگ شود، اگرچه می‌توان آن را با آبرسانی خوراکی ساده و آنتی‌بیوتیک برای موارد شدیدتر درمان کرد.

پزشکان بدون مرز اعلام کرد که آوارگی گسترده غیرنظامیان ناشی از جنگ، با جلوگیری از دسترسی مردم به آب تمیز برای اقدامات بهداشتی ضروری مانند شستن ظرف‌ها و تهیه غذا، شیوع بیماری دارفور را تشدید کرده است. ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز تقریباً غیرممکن شده است.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: وبا ، سودان
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
