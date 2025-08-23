باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جزئیاتی از کشف محموله خزندگان قاچاق در فرودگاه

یک محموله بزرگ قاچاق خزندگان در فرودگاه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف یک محموله قاچاق شامل ۶۵۹ عدد خزنده در فرودگاه پایتخت خبر داد. این محموله شامل رتیل، عقرب، هزارپا و دیگر گونه‌های جانوری بود که از یک مسافر ورودی از مالزی کشف شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خوب از ام جا کارد گرده کار خو بی کرده برید آنانی را دستگیر کنید که این گونه خزندگان را خارج می کنند
۱
۰
پاسخ دادن