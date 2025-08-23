جزئیاتی از کشف محموله خزندگان قاچاق در فرودگاه

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0641 \u06cc\u06a9 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f6\u06f5\u06f9 \u0639\u062f\u062f \u062e\u0632\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0631\u062a\u06cc\u0644\u060c \u0639\u0642\u0631\u0628\u060c \u0647\u0632\u0627\u0631\u067e\u0627 \u0648 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u0644\u0632\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f.\n