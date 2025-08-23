ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید رقابت‌های سری آ ایتالیا از ساعت ۲۰ با برگزاری دو دیدار همزمان به طور رسمی آغاز شد که در بازی مهمتر، ناپولی مدافع عنوان قهرمانی با دو گل میزبانش ساسولو را شکست داد.

اسکات مک تومینای هافبک اسکاتلندی ناپولی و بهترین بازیکن فصل گذشته سری آ، فصل جدید را هم درخشان آغاز کرد و اولین گل فصل سری آ را در دقیقه ۱۷ به ثمر رساند. کوین دیبروینه ستاره جدید و باتجربه پارتنوپی هم در نخستین تجربش در سری آ، در دقیقه ۵۷ این مسابقه از روی یک ضربه آزاد مستقیم گل دوم را زد.

ضمن آنکه ساسولو با اخراج اسماعیل کونه از دقیقه ۷۹، ۱۰ نفره شد و این هافبک کانادایی هم نخستین کارت قرمز فصل را دریافت کرد.

در بازی همزمان، مصاف جنوا و لچه با تساوی بدون گل به پایان رسید.