زلزله سیاسی در هلند با استعفای ۹ وزیر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u060c \u06f9 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0647\u0644\u0646\u062f \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n
بخواهی ظلم و ستم و نسل کشی و جنایت جنگی را ببنی!!!!؟؟؟
فقط باید حق طلب .اخلاق مدار و با وجدان باشی و
فقط به دنبال منافع شخصی خودتت نباشی
تا حق و حقیقیت و واقعیت ها را انکار و حاشا نکنی
7 اکتبر طوفان القصی .ماسک .نقاب از چهره ها برداشت
و حق از باطل تشخیص داده شد !!!!؟؟؟
آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام برده دار کنید.
ای آزادگان جهان، در برابر توحش متحد شوید.
وای بر حکام دنیا طلب ، درود بر شرفتون شما برای ما مثل دلاور مردان جبهه مقاومت در ایران ، فلسطین ، لبنان ، یمن ، عراق و...
مثل دانشجو های آزاده دانشگاه های آمریکا مثل تمام آزادگان که برای مقابله با جنایت به خیابان ها در نقطه نقطه جهان آمدند قابل احترامید.
و نیازی به اشتراکات دینی و خویشاوندی ندارد
بقول شاعر گرانقدر که گفت
بنی ادم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار