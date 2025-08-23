باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زلزله سیاسی در هلند با استعفای ۹ وزیر + فیلم

۹ وزیر هلند در حمایت از مردم غزه همزمان استعفا دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در یک اقدام بی‌سابقه، ۹ وزیر هلند به‌طور همزمان استعفا کردند تا حمایت خود را از مردم غزه اعلام کنند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فرهنگی
۰۸:۴۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فقط شرمنده شانیم که انسانیت رادرحدآلا نشان دادنددرودبه شرفشان
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اصلا نمیخواهد مسلمان یا دین داشته باشی که
بخواهی ظلم و ستم و نسل کشی و جنایت جنگی را ببنی!!!!؟؟؟
فقط باید حق طلب .اخلاق مدار و با وجدان باشی و
فقط به دنبال منافع شخصی خودتت نباشی
تا حق و حقیقیت و واقعیت ها را انکار و حاشا نکنی
7 اکتبر طوفان القصی .ماسک .نقاب از چهره ها برداشت
و حق از باطل تشخیص داده شد !!!!؟؟؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۱۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
درود به امام خمینی کبیر که صدای حق طلبش عالمگیر شد. گفته شده ر اخر الزمان اسراییل ولی شیطان صفت ها عده و خدا ولی مومنان میشه و مردم از هر جای دنیا به یکی از این دو گروه وصل می شن
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزند چهارم که کپن نداشت
۲۳:۵۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید(امام حسین علیه‌السلام)

آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام برده دار کنید.
ای آزادگان جهان، در برابر توحش متحد شوید.


وای بر حکام دنیا طلب ، درود بر شرفتون شما برای ما مثل دلاور مردان جبهه مقاومت در ایران ، فلسطین ، لبنان ، یمن ، عراق و...
مثل دانشجو های آزاده دانشگاه های آمریکا مثل تمام آزادگان که برای مقابله با جنایت به خیابان ها در نقطه نقطه جهان آمدند قابل احترامید.
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر این اقدام همه گیر شود نابودی ترامپ و اسفاطیل نزدیک است
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بازبان هلندی براشون بفرستید معرفت وشرف شما هلندیها ازعربها بهتره البته اگه مثل فرانسه دغل بازی نباشه.
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این عربها فکر میکنن راحت هستن به موقع نوبت خودشون هم میشه ولی دیگه دیره فقطی بی‌تفاوت به بچه‌ای غزه هستن خودشون هم گرفتار خواهند شد
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
وقتی از کشورهای مسلمان بخاری بر نمی‌خیزد هُلند چه می‌کند، ماشاالله.
۲
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مردیت شما.خاک بر سر دولتهای عرب
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
قطعا قلب هر انسان آزاده ای برای غزه می‌تپد

و نیازی به اشتراکات دینی و خویشاوندی ندارد


بقول شاعر گرانقدر که گفت


بنی ادم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
این بزرگترین شکست برای نتانیاهو وترامپ است
۱
۲۵
پاسخ دادن