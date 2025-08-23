باشگاه خبرنگاران جوان - تیم آرسنال در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس؛ در ورزشگاه امارات شهر لندن میزبان لیدزیونایتد بود که به پیروزی پرگل پنج بر صفر دست یافت.

بازی با فشار سنگین آرسنال آغاز شد و در دقیقه ۳۴ روی یک ضربه کرنر، یورین تیمبر با ضربه سر دقیق، دروازه لیدز را باز کرد تا تیم میزبان مزد برتری خود را بگیرد. لحظاتی بعد، درست پیش از پایان نیمه نخست، بوکایو ساکا با شوتی زیبا و پرقدرت، اختلاف را دو برابر کرد و نیمه اول با برتری ۲-۰ توپچی‌ها خاتمه یافت.

اما نقطه اوج مسابقه در ابتدای نیمه دوم رقم خورد؛ جایی که ویکتور یوکرس، خرید بزرگ تابستانی آرسنال، توانست در دقیقه ۴۸ روی نفوذی هوشمندانه و ضربه‌ای پرقدرت، دروازه لیدز را باز کند. این گل برای یوکرس اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که نخستین گل رسمی او در لیگ برتر با پیراهن آرسنال محسوب می‌شد.

تیمبر در دقیقه ۵۶ بازی درخشانش را تکمیل کرد و خودش را دو گله کرد و نتیجه را چهار بر صفر.

در وقت‌های تلف شده مسابقه هم یک پنالتی برای آرسنال اعلام شد که یوکرس پشت توپ ایستاد و او هم در این بازی دبل کرد تا یک شب بیادماندنی را ثبت کند.

البته مصدومیت مارتین اودگارد و بوکایو ساکا شیرینی این پیروزی را برای توپچی ها تلخ کرد.

شاگردان آرتتا در بازی اولشان هم منچستریونایتد را با یک گل شکست داده بودند و در بازی بعدی یکشنبه هفته آینده به مصاف لیورپول خواهند رفت.