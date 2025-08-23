باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
واگذاری زمین رایگان به مشمولان قانون جوانی جمعیت + فیلم

به مشمولان قانون جوانی جمعیت، زمین رایگان واگذار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تا به حال به ۹۵ هزار خانواده مشمول این قانون، زمین رایگان واگذار شده است که از این میزان ۱۸ هزار قطعه‌ در دولت چهاردهم بوده است.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مسئولان با این کارشون فرزدآوری رو هم به سخره گرفتند شما که نمی‌توانید چرا قول میدید و چجوری میشه که تو بازار آزاد و نمایندگی های ماشین صفر کیلومتر زیاد ولی به این مادران که میرسه صدتا بامبول در میارید این یعنی کسی تو این مملکت زورش به خودروسازان نمیرسه چون مسئولین رده بالا هم توش سهیم هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
باسلام درخراسان جنوبی از زمین های جوانی جمعیت 4فرزندی هیچ زمینی تحویل متقاضیان نشده باتوجه به قراردادداده شده به ما بایستی زمین به رویت خانواده هامیرسید وزمین هاتحویل میشد ولی متاسفانه هیچ اقدامی نشده است
۰
۱
پاسخ دادن