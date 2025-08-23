واگذاری زمین رایگان به مشمولان قانون جوانی جمعیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u06f9\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0634\u0645\u0648\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u06f1\u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0642\u0637\u0639\u0647\u200c \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n