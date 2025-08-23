باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم

یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی گزینه‌ای جدید به برنامه خود اضافه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: تاکسی‌های اینترنتی حق ندارند نرخ کرایه‌ها را بالاتر از نرخ مصوب شورای شهر اعمال کنند. 

مطالب مرتبط
گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم
young journalists club

تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند

گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم
young journalists club

بازار روغن موتور زیر ذره‌بین بازرسان تعزیرات رفت + فیلم

گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم
young journalists club

برخورد با گرانفروشی نان + فیلم

گزینه جدید یک تاکسی اینترنتی برای گران‌فروشی + فیلم
young journalists club

اعضای حقیقی هیئت‌مدیره یکی از دو خودروساز بزرگ کشور محکوم شدند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۳۶۵

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۳۵۱

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۲۵۳

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۶۵

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۱۹

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
من کاری ندارم خدایی خودم راننده بودم
برای راننده خیلی بی صرفه و ضرره
درخواست میاد شما باید ۷ تا ۱۰ دیقه بری برسی به مسافر بعد یه مسیری رو بری برای بیس سی تومن که ازش کلی کمیسیون بر میدارن
دنبال ارزوتی هستی برو با اتوبوس برو
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
شما حریف این شرکت نمیشد
۱
۶
پاسخ دادن