تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش هزینه‌ها برای مودیان است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰  مالیات یکی از ابزارهای مؤثر در نظام مالیاتی کشور ایران است که به‌ویژه برای کسب‌وکارها و مشاغل کوچک طراحی شده است. 

بسیاری از کارشناسان اعلام می‌کنند که اجرای این طرح نقش بسیار موثری در شفافیت اطلاعات مالی کشور دارد و زمینه ساز تقویت بازار شده است .

 گفتنی است تبصره ۱۰۰  مالیات به نوعی از حساب مالیاتی اشاره دارد که به‌منظور تسهیل فرایند پرداخت مالیات برای مشاغل و افراد حقیقی و حقوقی طراحی شده است. این حساب به اشخاص اجازه می‌دهد تا مالیات‌های خود را به‌صورت جامع و یکجا پرداخت کنند.

پیش از این نجفی‌منش  عضو اتاق بازرگانی ایران با  اشاره به این موضوع که فرهنگ‌ مالیات‌دهی در کشور وجود ندارد و باید اقدامات جدی در این راستا به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: کلیت موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و این که مالیات‌ستانی از مشاغل به جای روندهای دستی در بسترهای الکترونیک انجام شود، مورد تأیید و قابل قبول است.

وی ادامه داد:سازمان امور مالیاتی به درستی در حال گسترش استفاده از سازوکارهای الکترونیک برای دریافت مالیات است.

وی ادامه داد: این که اصناف حدود ۱۷درصد در اقتصاد کشور نقش داشته باشند اما در حدود 2 الی 3 درصد مالیات بپردازند، منطقی نیست. 

 پیش از این حسینی کارشناس اقتصادی اعلام کرده بود: یکی از بزرگترین مزایای تبصره  ماده ۱۰۰، سهولت در پرداخت مالیات است. با استفاده از این حساب، افراد می‌توانند تمامی مالیات‌های خود را در یکجا پرداخت کنند و دیگر نیازی به پیگیری چندین حساب و پرداخت‌های جداگانه ندارند.

گفتنی است تبصره ماده ۱۰۰ به‌عنوان یک ابزار مؤثر در نظام مالیاتی ایران، مزایای متعددی برای کسب‌وکارها و افراد حقیقی و حقوقی دارد. سهولت در پرداخت، کاهش هزینه‌های مالیاتی، افزایش شفافیت مالی و تسهیل در برنامه‌ریزی مالی از جمله این مزایا هستند. به نظر می‌رسد که استفاده از این حساب می‌تواند به بهبود وضعیت مالیاتی کشور و حمایت از کسب‌وکارها کمک کند. 

 

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت چهاردهم
قابل توجه صاحبان سکوهای نمایش خانگی؛ اجرای مرحله دوم تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مدنی زاده: استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
آخرین اخبار
کلنگ‌زنی برای پروژه ۵۰ مگاواتی نیروگاه بادی در هفته دولت+ فیلم
سهم بالای ۹۰ درصدی کالای ایرانی در تعمیرات پارس جنوبی
پنج پروژه اساسی در حوزه آب شیرین کن در سطح کشور در حال انجام است+ فیلم
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت
رشد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی؛ میزان شفافیت چگونه خواهد بود؟+ فیلم
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴