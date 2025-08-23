سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی روز شنبه اعلام کردند که سیل ناگهانی ناشی از باران‌های شدید در دو روز گذشته حداقل جان هشت نفر از جمله کودکان را در چندین استان یمن گرفته است.

وب‌سایت ۲۶ سپتامبر انصارالله یمن به نقل از یک منبع دفاع مدنی گزارش داد که در استان حجه در شمال غربی، خانه‌ای بر روی ساکنانش در روستای الخضراء در قویدینه فرو ریخت و سه کودک کشته و پدر و مادر زخمی شدند.

به طور جداگانه، مرکز رسانه امنیتی وزارت کشور انصارالله، عصر شنبه اعلام کرد که «سیل ده‌ها چادر موقت و سرپناه‌های شکننده متعلق به آوارگان در شهرستان عبس استان حجه را ویران کرد.»

در استان نفت‌خیز شبوه در جنوب شرقی، ساکنان گفتند که یک پدر و پسرش اواخر جمعه در شهرستان عسیلان در سیل غرق شدند.

مرگ آنها تنها چند ساعت پس از غرق شدن دو کودک و یک مرد جوان در حوادث جداگانه در شبوه و حضرموت همسایه رخ داد و تعداد کشته‌شدگان ناشی از غرق شدن در این دو استان را در عرض ۴۸ ساعت به پنج نفر رساند.

روز سه‌شنبه، باران شدید باعث سیل در شهر بندری عدن در جنوب یمن شد و چندین نفر را زخمی کرد و خسارات مالی قابل توجهی به بار آورد.

مقامات در چندین استان هشدار‌هایی در مورد ادامه بارندگی شدید و خطر سیل ناگهانی بیشتر صادر کرده و از ساکنان خواسته‌اند از بستر رودخانه‌ها و سد‌ها دوری کنند.

منبع: آناتولی