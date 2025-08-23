ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد تمامی وسایل نقلیه از محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل گزنک تا رینه، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند را شاهد هستیم.

او بیان کرد: تردد روان در آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و تردد روان در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محور های منتهی به استان خراسان رضوی گفت: تردد روان در محور قدیم باغچه – مشهد، آزادراه باغچه – مشهد و محور چناران - مشهد گزارش شده است.