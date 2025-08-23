تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: تاکسی «شهرزاد» شهرداری تهران و تاکسی مورد نظر «بابک زنجانی» مجوز فعالیت از این اتحادیه دریافت نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا الفت نسب درباره ادعای بابک زنجانی برای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی و همچنین راه اندازی تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری تهران در سامانه شهرزاد افزود: هر کسی که می‌خواهد کسب وکاری در فضای مجازی راه اندازی کند باید در درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ثبت کند و به مرور اقداماتی که از او خواسته شده از جمله مراجعه به اتحادیه را انجام داده و کسب جواز کند.

وی با تاکید بر اینکه نه بابک زنجانی و نه شرکت شهرزاد وابسته به شهرداری از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدامی صورت نداده‌اند، اظهار داشت: بنابراین، اگر مجوزی دریافت نشده باشد، ما طبق قانون، نامه اخطار پلمپ صادر خواهیم کرد. پلیس نیز موظف است طبق قانون، فعالیت بدون مجوز را متوقف کند. حالا حتی اگر سرمایه‌گذاری هم انجام شود و بخواهد تعداد زیادی خودرو وارد کنند، بدون مجوز امکان فعالیت وجود ندارد.

الفت نسب با بیان اینکه هیچ راه فرعی یا استثنایی برای دور زدن این الزام قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه‌ای که بین وزارت کشور و وزارت صمت در سال ۱۳۹۸ تنظیم شده، هرگونه فعالیت در حوزه تاکسی هوشمند ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی است؛ این آیین‌نامه هیچ استثنایی قائل نشده و به صراحت اعلام کرده که همه فعالان این حوزه باید مجوز بگیرند. بنابراین، قانون کاملاً روشن است.

وی ادامه داد: در گذشته، شرکت «کارپینو» که وابسته به شهرداری بود، مجوز خود را دریافت کرد. اما در حال حاضر، برخی اظهارات از سوی رییس شورای شهر تهران مطرح شده مبنی بر اینکه «ما خودمان را همه چیز می‌دانیم» و نیازی به مجوز نیست، با قانون همخوانی ندارد. با این حال، ما منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران درباره اینکه آیا به سراغ شورای رقابت برای بررسی حضور شهرداری تهران بدون دریافت مجوز برای حضور در کسب وکار‌های اینترنتی خواهید رفت یا خیر؟ تصریح کرد: البته هنوز این موضوع به مرحله ورود شورای رقابت درباره حضور شهرداری تهران در کسب وکار تاکسی‌های اینترنتی نرسیده و در حال بررسی است. نکته مهم دیگر، قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. طبق این قانون، اگر شرکت‌هایی بتوانند محصولات نوآورانه تولید کنند، هیچ سازمان دولتی یا عمومی حق ندارد محصول مشابهی را تولید کند.

وی اظهار داشت: در این موارد، شورای رقابت باید ورود کند و مانع ایجاد رقابت ناسالم شود. البته هنوز در این زمینه اقدامی نشده و قدم اول، دریافت مجوز برای تاکسی‌های موجود است. این اقدام را حتماً انجام خواهیم داد.

منبع: ایرنا

