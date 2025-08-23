یک خبرنگار دیگر فلسطینی روز شنبه توسط نیرو‌های اسرائیلی در شمال غزه شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین اعلام کرد که یک خبرنگار فلسطینی روز شنبه توسط نیرو‌های اسرائیلی در شمال غزه شهید شد.

این سازمان غیردولتی اعلام کرد که خالد المدهون، فیلمبردار کانال تلویزیونی رسمی فلسطین در منطقه زیکیم توسط آتش اسرائیل شهید شد.

المدهون در منطقه‌ای که فلسطینی‌ها برای جستجوی کمک‌های بشردوستانه جمع شده بودند، مشغول تهیه گزارش بود که این حادثه رخ داد.

این سندیکا این قتل را به عنوان بخشی از «کارزار سیستماتیک» علیه روزنامه‌نگاران با هدف خاموش کردن صدای فلسطینیان محکوم کرد و تأکید کرد که خبرنگاران در غزه «علیرغم خطرات» به ماموریت خود متعهد هستند.

با شهادت المدهون، طبق اعلام دفتر رسانه‌ای غزه، تعداد روزنامه‌نگاران فلسطینی شهید شده در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ به ۲۴۰ نفر افزایش یافت.

در اوایل این ماه، اسرائیل شش خبرنگار را که پنج نفر از آنها عضو الجزیره بودند، در حمله‌ای به چادر آنها در نزدیکی بیمارستان الشفا در شهر غزه به شهادت رساند.

خبرنگاران در غزه، علیرغم هشدار‌های بین‌المللی، بار‌ها هدف حملات، دستگیری‌ها و تهدید‌های اسرائیل قرار گرفته‌اند، که ناظران آن را تلاش برای خاموش کردن پوشش جنگ توصیف می‌کنند.

از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل بیش از ۶۲،۶۰۰ فلسطینی، که اکثر آنها زن و کودک بودند، را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل همچنین به دلیل جنگ علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای خبرنگار
