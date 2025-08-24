باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- میر حسن موسوی قائم مقام شرکت راه آهن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:قطارهای فوقالعاده برای ایام روزهای پایانی ماه صفر به ویژه برای شهادت امام رضا علیه السلام در نظر گرفته شده و برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: برای روزهای پایانی ماه صفر از شهرهای مختلف برای هیئت عزاداری. سعی کردیم که متناسب با تقاضا، ظرفیت و واگن اضافه کنیم.
او بیان کرد : در بعضی از مسیرها قطارهای فوقالعاده پیشبینی کردیم و قطارهای فوقالعادهای که در ایام اربعین به مقصد خرمشهر پیشبینی کردیم، در مسیر مشهد مقدس انشاءالله جهت خدمترسانی به زائرین امام رضا علیهالسلام در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به تقاضای بالا در دهه پایانی صفر، برنامهریزی مناسبی برای افزایش ظرفیت و راهاندازی قطارهای فوقالعاده انجام شده است.
او گفت: زائران باید از فرصتها استفاده کرده و سفرهای خود را بهموقع برنامهریزی کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.