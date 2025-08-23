معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پس از اعلام رسمی قحطی در غزه، هزاران تظاهرکننده در شهرهای مختلف اروپا به خیابانها آمده و تظاهرات و راهپیماییهایی برگزار کردند.
اعتراضات در حمایت از غزه در وین، زوریخ، برلین، بروکسل و استکهلم ثبت شده است. سازمانهای متعدد جامعه مدنی اروپایی از این تظاهرات حمایت میکنند که در طی آن شعارهایی مبنی بر پایان گرسنگی و کشتار کودکان و غیرنظامیان در این منطقه محاصره شده سر داده میشود.
سیستم طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (آی پی سی) روز جمعه اعلام کرد که شهر غزه رسما وارد فاز قحطی شده و این قحطی به زودی در سراسر نوار غزه گسترش مییابد. این سیستم یک چارچوب بینالمللی استاندارد است که برای ارزیابی و گزارش وضعیت امنیت غذایی و سوءتغذیه در کشورهای مختلف به کار میرود.
این اولین باری است که آیپیسی قحطی را در خارج از آفریقا ثبت میکند. این گروه پیشتر قحطی را فقط در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت کرده بود.
منبع: الجزیره