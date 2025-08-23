آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی با درخواست دیدار بین سران کی‌یف و مسکو، به فشار‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزود.

گفته شده «رامافوسا» این اظهارات را در جریان مکالمه تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود بیان کرده است.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در حال حاضر ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد، با روسای جمهور فرانسه و فنلاند نیز صحبت کرده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده با «سایر رهبران اروپایی» نیز صحبت کند.

اظهارات رئیس جمهور آفریقای جنوبی در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد احتمال برگزاری نشست بین سران روسیه و اوکراین کم‌تر از قبل شده است.

ترامپ دوشنبه هفته گذشته با اعلام اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و زلنسکی توافق کرده‌اند که رو در رو ملاقات کنند، انتظارات را افزایش داده بود؛ اما روز جمعه گفت که زلنسکی و پوتین مثل «روغن و سرکه» ناسازگارند.

زلنسکی بار‌ها درخواست کرده که با پوتین ملاقات کند، اما مقامات روسی می‌گویند تا برخی شروط رعایت نشود، امکان دیدار مستقیم بین زلنسکی و پوتین وجود ندارد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز گذشته مجددا تاکید کرد تا زمانی که زلنسکی در برابر خواسته‌های مسکو «سر تعظیم فرود نیاورد» امکان دیدار دو جانبه با پوتین را نخواهد داشت. لاوروف پیرامون روند آتش‌بس نیز گفت که به ولودیمیر زلنسکی «چندین اصل لازم برای صلح» ارائه شده، اما او «به همه چیز نه» گفته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه