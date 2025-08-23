آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و رئیس دوره‌ای گروه ۲۰، در گفت‌و‌گوی تلفنی با زلنسکی خواستار دیدار او و پوتین برای پایان جنگ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی با درخواست دیدار بین سران کی‌یف و مسکو، به فشار‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزود.

گفته شده «رامافوسا» این اظهارات را در جریان مکالمه تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود بیان کرده است.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در حال حاضر ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد، با روسای جمهور فرانسه و فنلاند نیز صحبت کرده و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده با «سایر رهبران اروپایی» نیز صحبت کند.

اظهارات رئیس جمهور آفریقای جنوبی در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد احتمال برگزاری نشست بین سران روسیه و اوکراین کم‌تر از قبل شده است.

ترامپ دوشنبه هفته گذشته با اعلام اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و زلنسکی توافق کرده‌اند که رو در رو ملاقات کنند، انتظارات را افزایش داده بود؛ اما روز جمعه گفت که زلنسکی و پوتین مثل «روغن و سرکه» ناسازگارند. 

زلنسکی بار‌ها درخواست کرده که با پوتین ملاقات کند، اما مقامات روسی می‌گویند تا برخی شروط رعایت نشود، امکان دیدار مستقیم بین زلنسکی و پوتین وجود ندارد. 

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز گذشته مجددا تاکید کرد تا زمانی که زلنسکی در برابر خواسته‌های مسکو «سر تعظیم فرود نیاورد» امکان دیدار دو جانبه با پوتین را نخواهد داشت. لاوروف پیرامون روند آتش‌بس نیز گفت که به ولودیمیر زلنسکی «چندین اصل لازم برای صلح» ارائه شده، اما او «به همه چیز نه» گفته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آفریقای جنوبی ، ولودیمیر زلنسکی ، ولادیمیر پوتین
ضمانت‌های امنیتی یا ورود به بن‌بست؟ چالش‌های اوکراین و غرب برای پایان دادن به جنگ
وعده دوباره ترامپ: پایان جنگ اوکراین در دو هفته؟
پوتین «نور انتهای تونل» در روابط روسیه و آمریکا را می‌بیند
علی اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!
نتانیاهو بقای سیاسی خود را به اشغال مجدد غزه گره زده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
ترامپ تاکید کرده که اوکراین باید تا حد زیادی بر اساس شرایط روسیه به توافق برسد
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
هند ارسال بسته‌های پستی به آمریکا را به دلیل تعرفه‌ها متوقف می‌کند
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
