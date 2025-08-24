باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه صف اول با اشاره به وضعیت استخدام در دستگاه های اجرایی کشور بیان کرد: معتقدیم جذب باید به صورت عدالتمحور و از طریق رقابتی اتفاق بیفتد و تا حد امکان، تبعیض در آن وجود نداشته باشد. هدف این است که تمامی افراد از تمام دانشگاهها و از همه نقاط کشور بتوانند در آزمونهای ما شرکت کنند و رقابت صورت بگیرد تا از میان آنها، کارمندان دولت انتخاب شوند. پیش از آنکه به مجوزهای استخدامی بپردازم، لازم است توضیح دهم که چه اتفاقی رخ داد و چه تغییراتی اعمال کردیم و سپس فرآیند صدور مجوز برای جذب در دستگاههای اجرایی را آغاز نمودیم. نخستین اقدامی که انجام دادیم، اصلاح دستورالعمل موجود در این زمینه بود تا با رویکردهایی که عرض کردم، آن را به سمت عدالتمحوری حرکت دهیم.
وی ادامه داد: اولین تغییری که در این دستورالعمل اعمال کردیم، این بود که وزن آزمون کتبی را در مقایسه با آزمونهای شفاهی و ارزیابیهای تکمیلی (مصاحبهها)، به نسبت ۷۰ به ۳۰ تغییر دادیم. یعنی در گذشته ۴۰ درصد ضریب مربوط به آزمون کتبی و ۶۰ درصد مربوط به آزمون شفاهی و ارزیابیهای تکمیلی بود. ما این نسبت را معکوس کردیم و مقرر شد ۷۰ درصد به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به ارزیابیهای تکمیلی اختصاص یابد. البته برای آن ۳۰ درصد ارزیابیهای تکمیلی نیز دستورالعمل جداگانهای تدوین کردیم تا این فرآیند با ساختاری درست و نظاممند صورت پذیرد.
رفیع زاده افزود: اعتقاد ما بر این است که هرچقدر ضریب نمرات شفاهی بالاتر باشد، امکان دخل و تصرف در این رقابت افزایش مییابد. چون این ارزیابی توسط افراد و از طریق مصاحبههای باز انجام میشود، ما آن را چندان نزدیک به عدالت نمیدانیم. اگر فردی دانش بالایی دارد یا از تحصیلات موفقتری برخوردار است، باید بتواند توانایی خود را در آزمون کتبی نشان دهد. بنابراین، ضریب این آزمون را به ۷۰ درصد افزایش دادیم. در کنار این مسئله، با توجه به اینکه متقاضیان شرکت در آزمونها معمولاً ساکن مراکز استانها و شهرها بودند، ضریب آزمون کتبی برای افراد بومی را نیز ۱.۵ در نظر گرفتیم که این خود امتیازی برای جذب افراد در خطوط عملیاتی مناطق خودشان محسوب میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: تغییر دیگری که اعمال کردیم این بود که در گذشته پنج برابر ظرفیت برای مراحل بعدی اعلام میشد که این امر انتظاراتی را ایجاد میکرد یا شاید دلیلی بود برای افزایش ضریب ارزیابیهای شفاهی. ما این رویه را تغییر دادیم و اکنون دو برابر ظرفیت اعلام میشود. با اعمال این تغییرات، آزمون استخدامی فراگیر سیزدهم را برگزار کردیم. در این آزمون برای ۱۷ دستگاه اجرایی مجوز صادر شد. لازم به ذکر است که در دولت چهاردهم دو رویکرد اصلی را در ارائه مجوزها دنبال میکنیم: اول اینکه دیگر سعی میکنیم به ستاد دستگاههای اجرایی مجوزی اختصاص ندهیم یا اگر چنین مجوزی صادر میشود، پس از بررسیهای جامع و کامل باشد. بیشتر مجوزها را به دستگاههای عملیاتی و واحدهایی که در خطوط عملیاتی فعالیت میکنند، تخصیص میدهیم.از مجموع آن ۱۷ دستگاه مذکور، در مجموع ۶۰,۳۹۲ فقره مجوز صادر کردیم که بیشترین سهم متعلق به وزارت آموزش و پرورش با ۲۹,۷۵۰ مجوز بود. پس از آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲۷,۳۶۱ مجوز قرار داشت. این دو وزارتخانه، دستگاههای اصلی خدماترسان هستند و بیشترین ارتباط را با مردم دارند. برای ۱۵ دستگاه دیگر نیز مجموعاً ۳,۲۸۱ مجوز صادر شد.کل داوطلبان برای این ۱۷ دستگاه، ۷۶۱,۱۲۸ نفر بودند. برای ۲۹ هزار و ۷۵۰ مجوز آموزش و پرورش، حدود ۵۶۹,۶۵۹ نفر ثبتنام کرده بودند. در وزارت بهداشت ۱۱۱,۸۹۳ نفر و در سایر دستگاهها نیز ۷۹,۷۵۶ نفر ثبتنام کردند.
وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید، آزمون آموزش و پرورش در تاریخهای نهم و دهم مردادماه برگزار شد. با توجه به حجم بالای شرکتکنندگان و همچنین با این هدف که معلمان عزیز جذبشده برای مهرماه سال جاری آماده خدمت شوند و مدارس بدون معلم باقی نمانند، این آزمون در موعد مقرر برگزار شد و انشاءالله نتایج آن تا پایان همین هفته اعلام میشود. اما آزمون وزارت بهداشت و سایر دستگاهها در تاریخ ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد. این آزمون قرار بود در تاریخ ۱۴ شهریور برگزار شود، اما با توجه به تغییرات در تقویم امتحانات پایان ترم دانشجویان عزیز کشورمان به دلیل شرایط جنگی، و برای اینکه این عزیزان فرصت آمادگی بهتری داشته باشند و همزمان بتوانند امتحانات دانشگاه خود را نیز به پایان برسانند، تاریخ آزمون را به ۲۷ شهریور موکول کردیم. همچنین یک آزمون برای بانک مرکزی با ظرفیت ۶۰۰ نفر برگزار میشود که مهلت ثبتنام آن تا ساعت ۲۴ امشب تمدید شده است. آزمون این بانک نیز انشاءالله در تاریخ ۲۸ شهریورماه برگزار خواهد شد. اگر نتایج تا پایان این هفته اعلام شود، عملاً ۲۰ تا ۲۵ روز فرصت داریم تا مراحل گزینش و ارزیابیهای تکمیلی انجام شود.
رفیع زاده افزود: در خصوص نخبگان نیز، از آنجا که جذب و نگهداشت نیروهای نخبه برای دستگاههای اجرایی کشور اولویت بالایی دارد، ما در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه، شیوهنامهای را در شورای توسعه مدیریت تصویب و ابلاغ کردیم. در این شیوهنامه امتیازاتی برای نخبگان عزیز در نظر گرفته شده است. مثلاً این افراد در بدو ورود در دو رتبه یا سه طبقه بالاتر از جایگاه تعیینشده قرار میگیرند. یا از سقف ۵۰ درصدی امتیاز فوقالعاده ویژه بهرهمند میشوند. همانطور که میدانید این امتیاز برای دستگاههای مختلف از ۲۱٪ تا ۳۵٪ و ۵۰٪ متغیر است؛ نخبگان در هر دستگاهی که جذب شوند، سقف این امتیاز را دریافت خواهند کرد.همچنین، سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب این افراد به پستهای مدیریتی به میزان ۵۰ درصد کاهش مییابد. به عنوان مثال، اگر برای پستی چهار سال سابقه نیاز باشد، برای این عزیزان دو سال محاسبه میشود. پرداخت حقالتحقیق و حقالتألیف این افراد نیز تا ۵۰ درصد بیش از سایر کارکنان در نظر گرفته شده است. ما مجوز جذب ۱۷۰ نفر از نخبگان عزیز را به عنوان عضو هیئت علمی صادر کردیم؛ مشکلی که چند سال بود باقی مانده بود، حل شد و شناسه مجوز آنها صادر گردید تا امسال به عنوان عضو هیئت علمی جذب شوند. لازم به ذکر است که در تمام مجوزهای هیئت علمی که برای وزارت علوم و وزارت بهداشت صادر میشود، حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد. هماهنگی لازم با بنیاد ملی نخبگان وجود دارد و برای این عزیزان آزمون جداگانهای برگزار نمیکنیم، بلکه جذب آنها بر اساس ارزیابیهای آن بنیاد صورت میگیرد. ما شرایط را هم برای جذب و هم برای نگهداشت این عزیزان آسانتر کردهایم که امتیازات مذکور بخشی از این تسهیلات است.