باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه بازیکنان پرسپولیس با سرژ اوریه، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

متاسفانه در روز‌های اخیر یک رسانه فوتبالی با انتشار اخبار حاشیه‌ای و کذب به دنبال آن بوده تا برای باشگاه و تیم پرسپولیس حاشیه ایجاد کند. درخواست کاپیتان‌های پرسپولیس برای دور کردن اوریه از سایر بازیکنان نیز از همین دست اخبار کذب است که گویا هیچ نظارتی روی صحت و سقم آنها صورت نمی‌گیرد.

امیدوارم همکاران رسانه‌ای کمی از علایق رنگی فاصله گرفته و رسالت خطیر خود را فراموش نکنند. بی شک با ادامه این روند، باشگاه پرسپولیس برخورد متفاوتی را اتخاذ خواهد کرد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، بازیکنان پرسپولیس
