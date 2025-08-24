باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

متاسفانه در روز‌های اخیر یک رسانه فوتبالی با انتشار اخبار حاشیه‌ای و کذب به دنبال آن بوده تا برای باشگاه و تیم پرسپولیس حاشیه ایجاد کند. درخواست کاپیتان‌های پرسپولیس برای دور کردن اوریه از سایر بازیکنان نیز از همین دست اخبار کذب است که گویا هیچ نظارتی روی صحت و سقم آنها صورت نمی‌گیرد.

امیدوارم همکاران رسانه‌ای کمی از علایق رنگی فاصله گرفته و رسالت خطیر خود را فراموش نکنند. بی شک با ادامه این روند، باشگاه پرسپولیس برخورد متفاوتی را اتخاذ خواهد کرد.