داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ابتلای سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی به بیماری هپاتیت اظهار کرد: این موضوع به سوء مدیریت برمی گردد. این بازیکن را روی چه حساب و کتابی جذب کردند. آقایانی که این بازیکن را به خدمت گرفتند باید پاسخگو باشند که پول مفت می‌گیرند. به هر حال اینها فقط به دنبال اسم بازیکن بودند تا هوادار را ساکت کرده و خودشان را ثابت کنند، اما خداوند به آنها خوب نشان داد.

هاشمیان بعد از بازی اول مقصر نگرفتن بازیکن است

داداش زاده درباره اینکه عملکرد پرسپولیس را در فصل نقل و انتقالات چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم درویش مقصر اصلی جذب نکردن بازیکن تا قبل از بازی اول بود، اما بعد از آن هاشمیان طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که من از مدیریت راضی هستم و بازیکنان جذب شده خوب هستند و نیاز به ۳ بازیکن داریم که در حال بررسی هستیم. دیگر بعد از بازی اول مقصر هاشمیان است و وحید باید شرایط را بسنجد.

هوادار متمول با پادر میانی باعث ماندگاری برخی از بازیکنان شد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه وحید امیری را هاشمیان نمی‌خواهد و او را در لیست مازاد قرار داده است، گفت: وحید امیری و خیلی از بازیکنان را از همان ابتدای فصل نمی‌خواستند، اما آقایان لابی کردند و هوادار متمول پادرمیانی کرد و این بازیکنان را نگه داشتند. باید ببینیم چه دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد و چه اتفاقی می‌افتد.

تیم های پرسپولیس و سپاهان شرایط یکسانی دارند

او درباره اینکه بازی پرسپولیس و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: سپاهان تیم بزرگ و پرمهره‌ای محسوب می‌شود، اما وضعیت این تیم همانند تیم پرسپولیس است. هر ۲ تیم تغییر و تحولات زیادی داشتند و سرمربی شان تغییر کرده است و بازی اول هم مساوی کردند. به نظرم بازی خوبی از این ۲ تیم مشاهده نکنیم و شانس می‌تواند برای اینها موفقیت بیاورد.

سرمربیان برگ برنده بازی پرسپولیس و سپاهان هستند

داداش زاده درباره اینکه برگ برنده بازی پرسپولیس و سپاهان چیست، گفت: سرمربیان ۲ تیم برگ برنده این بازی هستند که باید دید کدامیک تصمیمات خوبی می‌گیرند.

باکیچ نشان داد که بازیکن حرفه ای است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد بازیکنان جدید سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم الان زود است تا درباره عملکرد بازیکنان جدید قضاوت کنیم، اما عملکرد باکیچ یک مقدار بهتر بود و معلوم هست که بازیکن حرفه‌ای‌تر است.

آقایانی که مهری و دورسون را جذب کردند باید پاسخ بدهند

او درباره اینکه باشگاه پرسپولیس برای فسخ قرارداد سردار دورسون و سعید مهری غرامت زیادی داده است، بیان کرد: آقایانی که این بازیکنان را جذب کردند و کارتال را فراری دادند باید پاسخ بدهند. به نظرم آقایان بهانه کرده بودند که مربی و بازیکن خارجی به خاطر شرایط جنگی به ایران نمی‌آیند، اما دیدید که خارجی‌ها به کشورمان آمدند و این موضوع نشان می‌دهد که آنها کارتال را فراری دادند و بازیکنان مدنظرش را نگرفتند و بازیکنانی را نمی‌خواست که اینها نمی‌توانستند بیرون کنند که این مربی هم از پرسپولیس رفت.

الان درویش از پرسپولیس برود فرقی ندارد

داداش زاده درباره اینکه گفته می‌شود رضا درویش از سمت مدیرعاملی پرسپولیس کنار می‌رود، گفت: الان هر اتفاقی بیفتد، درویش کنار برود هیچ فرقی ندارد، چون او آسیبش را به پرسپولیس رسانده است. درویش باید اول فصل می‌رفت و همه هواداران و مردم هم خواستار برکناری او بودند. اکنون درویش برکنار شود هر کسی که بیاد تا به غلتک بیفتد، ۳، ۴ هفته عقب می‌مانیم. البته رفتن درویش بهتر از ماندنش است و تیم تمرکز بیشتری دارد و هواداران هم خیالشان راحت می‌شود و آرامش پیدا می‌کنند.

استیلی می تواند جلوی زد و بندها در باشگاه پرسپولیس را بگیرد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بهترین گزینه برای مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس چه کسی هست، بیان کرد: در حال حاضر فردی که بتواند جلوی زد و بند‌ها را بگیرد و از مسائل باشگاه خبر دارد و می‌تواند با تفکرات هاشمیان هماهنگ باشد، حمید استیلی است. در غیر این صورت اگر بخواهند فرد دیگری را بیاورد عملکرد علی اکبر طاهری و گرشاسبی هم خوب بوده است.

سقف قرارداد در فوتبال معنی ندارد

او درباره اینکه سقف قرارداد را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: سقف قرارداد در فوتبال معنی ندارد. متاسفانه اگر فوتبال ما رشد نمی‌کند به خاطر همین مسائل است. حالا باید ببینیم که چه کسی در این فدراسیون فوتبال چنین قانونی را گذاشته است. همه تیم‌های آسیایی دارند پول‌های کلان به بازیکنان می‌دهند و لیگشان دارد رشد می‌کند، اما ما به دنبال اجرای سقف قرارداد هستیم. معلوم است که بازیکنان درجه دوم و سوم وارد لیگ ما می‌شوند.

داداش زاده درباره اینکه اظهارات کشوری فرد دبیر سازمان لیگ مبنی بر دور زدن قانون سقف قرارداد از سوی همه باشگاه‌ها را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال فساد در فوتبال و پولشویی با سقف قرارداد اتفاق می‌افتد. من شنیدم که یک دلال تا الان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به دست آورده است.

متاسفانه خط دفاع پرسپولیس آسیب پذیر است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه وحید هاشمیان می‌تواند به موفقیت برسد، گفت: او کار سختی دارد و باید ببینیم که در ادامه راه چه اتفاقی می‌افتد؟ هر چی بگوییم غیر قابل قضاوت است و باید تیم به جلو برود تا ببینیم به چه صورت است. متاسفانه خط دفاع به خصوص قلب دفاع خیلی آسیب پذیر است و دفاع چپ نداریم.

آدم نابینا هم می داند که احمدزاده به درد دفاع چپ نمی خورد

او درباره اینکه حضور فرشاد احمد زاده در دفاع چپ را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: نه، احمد زاده میل به حمله کردن دارد و اصلا طریقه دفاع کردن را بلد نیست. به نظرم وحید امیری از همه لحاظ بهتر از فرشاد احمد زاده در جناح چپ بود. به هر حال باید ببینیم وحید هاشمیان اگر در همان ابتدا، وحید امیری را نمی‌خواست چرا انتخابش کرد و باید ببینیم چه دست‌هایی پشت پرده بوده است. وگرنه یک آدم نابینا هم می‌داند که احمد زاده به درد جناح چپ نمی‌خورد.

داداش زاده درباره اینکه گویا میلاد محمدی در لیست نفرات مدنر هاشمیان قرار ندارد، گفت: به هر حال او نظر و عقیده خود را بیان می‌کند. اینکه فرشاد احمد زاده در دفاع چپ باشد غیر قابل باور است.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه نتیجه بازی پرسپولیس و سپاهان را چطور پیش بینی می‌کند، گفت: نمی‌شود نتیجه این بازی را پیش بینی کرد. مطمئن باشید هر تیمی که گل بزند باز هم گل می‌زند.

نیازمند ۵۰ درصد تیم پرسپولیس است

او درباره اینکه پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس مقابل تیم سابقش سپاهان بازی می‌کند، گفت: به هر حال نیازمند ۵۰ درصد تیم پرسپولیس است و او می‌تواند مشکل سرخپوشان را در دریافت گل حل کند، اما خط دفاع را چه کار کنیم که آسیب پذیر است.