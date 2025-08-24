باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در راستای گسترش فعالیتهای ورزشی خود تصمیم دارد حضور جدی در رشتههای غیرفوتبالی نیز داشته باشد.
پس از مصوبات هیات مدیره و در چارچوب تاسیس رشتههای مختلف ورزشی، تیم بسکتبال استقلال فعالیت خود را آغاز کرد.
این تیم قرار است در لیگ برتر بسکتبال کشور شرکت کند و اولین اقدام باشگاه در این مسیر، جذب یک ستاره بزرگ بود.
ارسلان کاظمی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران، رسماً به استقلال پیوست.
مهران شاهینطبع، سرمربی تیم بسکتبال مردان استقلال، این خبر را تایید کرد و گفت: پیوستن کاظمی به استقلال واقعیت دارد و حضور او نقطه عطفی برای تیم ما خواهد بود.
منبع: ایرنا