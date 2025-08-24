پرسپولیس، پیرترین تیم ایران

تیم فوتبال پرسپولیس با در اختیار داشتن ۱۲ بازیکن بالای ۳۰ سال به پیرترین تیم لیگ ایران تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که هواداران و پیشکسوتان  پرسپولیس انتظار داشتند که میانگین سنی بازیکنان سرخپوش امسال کاهش یابد، اما این اتفاق رخ نداد و سرخپوشان در فصل جدید هم پیرترین تیم لیگ شناخته شدند.  

تیم فوتبال پرسپولیس ۱۲ بازیکنش بالای ۳۰ سال سن دارند و با میانگین سنی ۲۷.۶ در صدر پیرترین تیم‌های لیگ برتری قرار گرفته است.   

بعد از آن تیم‌های فوتبال تراکتور و فجرشهید سپاسی به ترتیب  ۱۱ و ۷ بازیکن بالای ۳۰ سال دارند و با  میانگین سنی  ۲۷.۵ و ۲۷ در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین تیم فوتبال آلومینیوم ۳ بازیکن بالای ۳۰ سال در اختیار دارد که با میانگین سنی ۲۳ جوانترین تیم لیگ برتر فوتبال به شمار می‌آید.  

Iran (Islamic Republic of)
Bmsoq20
۱۲:۵۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام
امسال بچه‌ها خوب دورشون میزنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بفرمایید ، با تجربه ترین !
۰
۲
پاسخ دادن
