پرسپولیس، پیرترین تیم ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس انتظار داشتند که میانگین سنی بازیکنان سرخپوش امسال کاهش یابد، اما این اتفاق رخ نداد و سرخپوشان در فصل جدید هم پیرترین تیم لیگ شناخته شدند.
تیم فوتبال پرسپولیس ۱۲ بازیکنش بالای ۳۰ سال سن دارند و با میانگین سنی ۲۷.۶ در صدر پیرترین تیمهای لیگ برتری قرار گرفته است.
بعد از آن تیمهای فوتبال تراکتور و فجرشهید سپاسی به ترتیب ۱۱ و ۷ بازیکن بالای ۳۰ سال دارند و با میانگین سنی ۲۷.۵ و ۲۷ در ردههای دوم و سوم قرار دارند.
همچنین تیم فوتبال آلومینیوم ۳ بازیکن بالای ۳۰ سال در اختیار دارد که با میانگین سنی ۲۳ جوانترین تیم لیگ برتر فوتبال به شمار میآید.