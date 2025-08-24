کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - هواداران پرسپولیس از عملکرد رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رضایت ندارند و آنها چندین مرتبه جلوی درب باشگاه و ساختمان مالک باشگاه تجمع کردند و خواستار برکناری درویش شدند.

علاوه بر این، هواداران در اولین بازی پرسپولیس مقابل تیم فجرشهید سپاسی شعارهایی علیه رضا درویش می دادند و خواستار اخراج او شدند.

گفته می شود هواداران پرسپولیس در کارزار اخراج درویش مدیرعامل سرخپوشان 32 هزار امضا جمع کردند.

به هر حال جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز سه شنبه برگزار می شود و باید دید این بار درویش از مدیرعاملی سرخپوشان کنار می رود یا نه!