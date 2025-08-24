شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد

شریعتمداری گفت: ﻣﺬﺍﮐﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ دیگری ﻧﺪﺍﺭد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ﺩﺭ گفت‌و‌گوی ﺍﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎ، ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ با ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ۱۲ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: «ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻑ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭا ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ تغییراتی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ تغییر ﻧﻈﺎﻡ یا همان ﺭﮊﯾﻢ چِینج ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩ.»

ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: «ﺧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺁﻣﺎﺩه ﺷﺪه ﺑﻮﺩ و ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺭا ﻫﻢ ﺩﯾﺪه ﺑﻮﺩﻧﺪ، اما ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ مدتی ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ آتش‌بس ﺑﯿﺎیند؟

شریعتمداری گفت: ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ، ﻓﻘﻂ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ می‌کردند، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آتش‌بس ﺗﻦ ﻧﻤﯽ‌دادند و ما ﺍﯾﻦ موضوع را از رژیم اسرائیل ﺩﺭ ﻏﺰه دیدیم.» وی ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ مذاکره ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮه ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ: «ﻣﺬﺍﮐﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ دیگری ﻧﺪﺍﺭد و خودشان ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ این موضوع را اعلام می‌کنند.»

ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺷﺎﺭه ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎه، ﺩﯾﺪﮔﺎه اﻧﺤﺮﺍﻓﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ است ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ‌کنند که ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﻢ‌دانی آنهاست ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﻣﺎﯼ کم‌دان، ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ است.»

ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﺭﻣﺰ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ

ﻭﯼ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: «این ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺜﺎﻝ زدنی است و تاکنون ﻧﺒﻮﺩه است. بنده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﺩم هست، در ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎ که جوان ﺑﻮﺩﯾﻢ و در ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ چنین ﺣﺎﻟﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ.» شریعتمداری ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ

ﺍﻫﺮﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ و گفت: «ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺮﻡ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺩﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺑﯿﻦ‌المللی ﺩﺍﺭﯾﻢ که ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﮊﻧﻮ و دیگری ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ. ﺍﮔﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺩﯾﺪ، می‌تواند ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺭا ﻣﻤﻨﻮﻉ کند.» ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ که ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ می‌تواند ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ۲۰۰ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ در ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻣﺜﻼ ﺗﺤﺮﯾﻢ کنند ﭼﻪ می‌کنید، گفت که اگر اینطور باشد ﻣﺎ ﻫﻢ تنگه‌ها ﺭا می‌بندیم ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻭ... . ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ گفتند که ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ باشد. ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍلله ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ نیز ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ نوشتند ﻭ گفتند: ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ موضع‌تان، ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا می‌بوسم. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنهایی که مخالف هستند، ﺑﻪ این موضوع و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ‌های ﮊﻧﻮ و ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ صریح هستند، ﺍﺷﺎﺭه نمی‌کنند. ﻣﺎﺩه ۱۴ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭد.»

برچسب ها: حسین شریعتمداری ، تنگه هرمز ، مذاکره ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
آیت الله خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه:
مردم زیر بار ذلت نمی‌روند/ انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است و تعلیق داوطلبانه آن معنایی ندارد
نادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
دنیا از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی انگشت به دهان ماند/ پیشنهاد ثبت یک روز ملی برای شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
ولایتی: با مذاکره‌ای که بدون پیش‌شرط و حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی باشد، مخالفتی نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
آخرین اخبار
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد
ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان در دستور کار این هفته مجلس
پنج وزیر به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌روند
مراسم بزرگداشت شهید لاجوردی سه‌شنبه برگزار می‌شود
سفر رئیس‌جمهور به بلاروس؛ فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی
رنجبر: ایجاد ناامیدی در کشور خطای نابخشودنی است