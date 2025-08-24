شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان - ﺩﺭ گفتوگوی ﺍﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎ، ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ با ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ۱۲ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: «ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻑ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭا ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ تغییراتی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ تغییر ﻧﻈﺎﻡ یا همان ﺭﮊﯾﻢ چِینج ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩ.»
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: «ﺧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺁﻣﺎﺩه ﺷﺪه ﺑﻮﺩ و ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺭا ﻫﻢ ﺩﯾﺪه ﺑﻮﺩﻧﺪ، اما ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ مدتی ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ آتشبس ﺑﯿﺎیند؟
شریعتمداری گفت: ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ، ﻓﻘﻂ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ میکردند، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آتشبس ﺗﻦ ﻧﻤﯽدادند و ما ﺍﯾﻦ موضوع را از رژیم اسرائیل ﺩﺭ ﻏﺰه دیدیم.» وی ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ مذاکره ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﺘﻮﻥ ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮه ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ: «ﻣﺬﺍﮐﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ دیگری ﻧﺪﺍﺭد و خودشان ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ این موضوع را اعلام میکنند.»
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺷﺎﺭه ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎه، ﺩﯾﺪﮔﺎه اﻧﺤﺮﺍﻓﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ است ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽکنند که ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﻢدانی آنهاست ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﻣﺎﯼ کمدان، ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ است.»
ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﺭﻣﺰ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ
ﻭﯼ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: «این ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺜﺎﻝ زدنی است و تاکنون ﻧﺒﻮﺩه است. بنده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﺩم هست، در ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎ که جوان ﺑﻮﺩﯾﻢ و در ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ چنین ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ.» شریعتمداری ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺍﻫﺮﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ و گفت: «ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺮﻡﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺩﻭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺑﯿﻦالمللی ﺩﺍﺭﯾﻢ که ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﮊﻧﻮ و دیگری ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ. ﺍﮔﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺩﯾﺪ، میتواند ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺭا ﻣﻤﻨﻮﻉ کند.» ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ که ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ میتواند ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ۲۰۰ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ در ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻣﺜﻼ ﺗﺤﺮﯾﻢ کنند ﭼﻪ میکنید، گفت که اگر اینطور باشد ﻣﺎ ﻫﻢ تنگهها ﺭا میبندیم ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻭ... . ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ گفتند که ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ باشد. ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍلله ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ نیز ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ نوشتند ﻭ گفتند: ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ موضعتان، ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا میبوسم. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنهایی که مخالف هستند، ﺑﻪ این موضوع و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥهای ﮊﻧﻮ و ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ صریح هستند، ﺍﺷﺎﺭه نمیکنند. ﻣﺎﺩه ۱۴ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭد.»